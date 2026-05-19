Pleacă Mihai Stoica de la FCSB după numirea lui Marius Baciu?! Reacția oficialului: ”Să stea liniștiți!”

Gigi Becali a anunțat că Marius Baciu este noul antrenor principal de la FCSB.

În așteptarea meciurilor de baraj pentru calificarea în preliminariile Conference League, FCSB avea nevoie de un nou antrenor principal, având în vedere că derogarea primită de Lucian Filip va expira. Baciu, fostul jucător și căpitan al Stelei, a fost alegerea lui Gigi Becali.

Mihai Stoica a anunțat după plecarea lui Mirel Rădoi că îi va părăsi pe roș-albaștri în cazul în care Gigi Becali va decide să numească un antrenor român la echipă. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB susținea la momentul respectiv că niciun antrenor român nu îi mai inspiră încredere că poate face performanță pe banca lui FCSB.

Câteva săptămâni mai târziu, Gigi Becali a anunțat că Marius Baciu va ocupa banca tehnică a roș-albaștrilor. Fostul căpitan al Stelei a semnat un contract valabil un an cu clubul patronat de Gigi Becali. Întrebat dacă își va respecta promisiunea și va pleca de la FCSB, Mihai Stoica a răspuns amuzat că nu se pune problema de așa ceva.

Să stea liniștiți și să nu se mai ducă după fentă. Dacă s-au dus după fentă, eu ce să le fac? Am forțat și eu nota, să aducem străin… Dacă nu a mers, nu a mers. Așa am făcut și la Urziceni. Am zis că, dacă mai face cineva 8 puncte în grupe de Champions League, ies din fotbal. Sezonul viitor a făcut CFR Cluj 10 și au sărit toți să ies… Eu am zis 8, ei au făcut 10. Dacă făceau egal în ultimul meci, aveam o problemă (n.r. – râde). Nu știu de ce Gigi nu mai vrea antrenor străin. Așa a hotărât acum. 

Era o glumă cu fumul roș-albastru. Marius chiar e roș-albastru, sunt culorile care îl reprezintă. A jucat 6 ani la Steaua și a fost zeci de meciuri căpitan. Astăzi aveam doar jumătate de echipă la antrenament și chiar asta spunea că în ultima vreme am tot prezentat foști căpitani. Pintilii, Dică, Elias a fost altceva, Mirel, care a fost ca o ploaie de vară… și acum Marius Baciu. Am avut mână bună, chiar dacă nu aveau un CV foarte bine garnisit. Rezultate au fost și cu Dică, și cu Pintilii. Dică, în ambele mandate, a făcut rezultate remarcabile în Europa”, a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

