West Ham - Burnley și Everton - Fulham, în direct pe VOYO de la 18:00!

De la ora 18:00, vezi în exclusivitate pe VOYO partidele West Ham - Burnley și Everton - Fulham. Pe www.sport.ro duelurile sunt disponibile și în format live video și live text.

West Ham - Burnley, în direct pe VOYO de la 18:00

West Ham vine cu moral după victoria surprinzătoare cu 3-1 în fața lui Newcastle. Formația din estul Londrei are acum șansa să lege două victorii la rând și să iasă din zona retrogradării. Totuși, Ciocănarii suferă acasă în acest sezon, unde au doar o victorie în ultimele zece meciuri de Premier League.

Burnley, în schimb, vine după eșecul cu Arsenal, scor 0-2. West Ham e neînvinsă în ultimele șase confruntări directe cu Burnley.

