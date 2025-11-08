West Ham - Burnley și Everton - Fulham, în direct pe VOYO de la 18:00!

West Ham - Burnley și Everton - Fulham, &icirc;n direct pe VOYO de la 18:00! Premier League
Premier League continuă azi cu două meciuri cu miză directă în zona fierbinte a clasamentului. 

EvertonFulhamWest HamBurnley
De la ora 18:00, vezi în exclusivitate pe VOYO partidele West Ham - Burnley și Everton - Fulham. Pe www.sport.ro duelurile sunt disponibile și în format live video și live text.

West Ham - Burnley, în direct pe VOYO de la 18:00

West Ham vine cu moral după victoria surprinzătoare cu 3-1 în fața lui Newcastle. Formația din estul Londrei are acum șansa să lege două victorii la rând și să iasă din zona retrogradării. Totuși, Ciocănarii suferă acasă în acest sezon, unde au doar o victorie în ultimele zece meciuri de Premier League.

Burnley, în schimb, vine după eșecul cu Arsenal, scor 0-2. West Ham e neînvinsă în ultimele șase confruntări directe cu Burnley.

Everton - Fulham

Everton trece printr-o perioadă complicată. Echipa din Liverpool are o singură victorie în ultimele șapte meciuri de campionat. Forma de acasă s-a zdruncinat după înfrângerea dură cu Tottenham, urmată de egalul cu Sunderland.

Fulham vine după un 3-0 clar cu Wolves, victorie care a oprit seria negativă din ultimele săptămâni. Problema Londonezilor rămâne jocul din deplasare, unde nu au obținut niciun punct în precedentele patru meciuri. 

