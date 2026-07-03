Petrolul Ploieşti a învins formaţia poloneză de liga a treia MKS Chojniczanka Chojnice, cu scorul de 4-1, joi, în cel de-al treilea joc disputat în cantonamentul de la Gniewino (Polonia), potrivit site-ului clubului prahovean.

Ploieştenii s-au impus prin golurile marcate de Adrian Chică-Roşă (20), David Paraschiv (38), Robert Jerdea (76) şi Leo Teixeira (85).

Golul polonezilor a fost semnat de Hubert Sobol (15).

Echipa folosită de Petrolul în 4-1 cu Chojniczanka

Petroliştii au început meciul cu Zima (Şt. Rădulescu, 46) - Ludewig, Zaian, Argeşanu, A. Dumitrescu (căpitan) - Lucho Vega (A. Dumitrache, 46), Dele - Manolache, M. Ioniţă, D. Paraschiv - Chică-Roşă.

Din minutul 72 au intrat Ţuţu, Papp, Malula, Tolea, Bran, Hanca, Teixeira, Jerdea, Martins şi Leescu.

Astăzi, de la ora locală 11:00 (12:00 în România), Petrolul are programat ultimul test al acestui stagiu, în compania formaţiei Arka Gdynia.

În primele sale teste din Polonia, Petrolul a surclasat formaţia Lechia Gdansk cu scorul de 5-0 şi a fost învinsă de echipa poloneză de liga a treia Olimpia Grudziadz, cu 4-1.

Foto: Petrolul Ploiești

Info: Agerpres