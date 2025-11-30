CSM Reşiţa a învins-o pe Metalul Buzău cu scorul de 2-0, duminică, pe teren propriu, în etapa a 15-a din Liga 2.

Nicu Modan (14) şi Robert Jerdea (33 - din penalty) au marcat golurile bănăţenilor antrenați de Flavius Stoican, care au jucat a doua repriză în inferioritate numerică, după eliminarea aceluiași Nicu Modan (44) pentru cumul de cartonașe galbene.

CSM Reșița a urcat astfel pe locul 5, poziție de play-off.

