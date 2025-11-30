VIDEO ”Dom' profesor” Flavius Stoican visează din nou la Superligă! Victorie în noroi și în inferioritate numerică

&rdquo;Dom profesor&rdquo; Flavius Stoican visează din nou la Superligă! Victorie &icirc;n noroi și &icirc;n inferioritate numerică Liga 2
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Luptă strânsă pentru play-off în Liga 2.

TAGS:
Flavius StoicanNicu ModanRobert JerdeaCSM ResitaMetalul Buzau
Din articol

CSM Reşiţa a învins-o pe Metalul Buzău cu scorul de 2-0, duminică, pe teren propriu, în etapa a 15-a din Liga 2.

Nicu Modan (14) şi Robert Jerdea (33 - din penalty) au marcat golurile bănăţenilor antrenați de Flavius Stoican, care au jucat a doua repriză în inferioritate numerică, după eliminarea aceluiași Nicu Modan (44) pentru cumul de cartonașe galbene.

CSM Reșița a urcat astfel pe locul 5, poziție de play-off.

Ce a declarat Flavius Stoican la finalul meciului CSM Reșița - Metalul Buzău 2-0

Rezultatele din etapa 15 din Liga 2

Vineri

ASA Târgu Mureş - Concordia Chiajna 0-0

Sâmbătă

Chindia Târgovişte - CS Tunari 3-0

CSC 1599 Şelimbăr - CSM Slatina 1-2

CSM Olimpia Satu Mare - FC Voluntari 0-1

CSC Dumbrăviţa - Gloria Bistriţa 2-1

AFC Câmpulung Muscel - FC Bacău 0-0

Steaua Bucureşti - Ceahlăul Piatra Neamţ 2-0

FC Bihor Oradea - CS Dinamo 5-0

Corvinul Hunedoara - CS Afumaţi 3-2

Duminică

CSM Reşiţa - Metalul Buzău 2-0

Luni de la 13:30 are loc ultimul meci al rundei, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - Poli Iaşi

Clasamentul din Liga 2

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Vanessa Hudgens și Cole Tucker au devenit părinți pentru a doua oară. Mesajul postat pe Instagram | GALERIE FOTO
Vanessa Hudgens și Cole Tucker au devenit părinți pentru a doua oară. Mesajul postat pe Instagram | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Nici PSG, nici OM, lider SURPRIZĂ &icirc;n Ligue 1! Olympique Lyon - Nantes, ACUM pe VOYO
Nici PSG, nici OM, lider SURPRIZĂ în Ligue 1! Olympique Lyon - Nantes, ACUM pe VOYO
Cine a c&acirc;știgat Copa Libertadores: finala Palmeiras - Flamengo, cu 10 fotbaliști care au jucat &icirc;n Serie A din Italia!
Cine a câștigat Copa Libertadores: finala Palmeiras - Flamengo, cu 10 fotbaliști care au jucat în Serie A din Italia!
ULTIMELE STIRI
ACUM: Farul Constanța - FCSB 1-2 | Start de repriză secundă
ACUM: Farul Constanța - FCSB 1-2 | Start de repriză secundă
Concurență pentru Lamine Yamal! Barcelona și-a făcut lista de transferuri pentru vară
Concurență pentru Lamine Yamal! Barcelona și-a făcut lista de transferuri pentru vară
Remarcații lui Ilie Dumitrescu după ce a urmărit primele 45 de minute din Farul - FCSB: &rdquo;Au fost la un nivel foarte bun&rdquo;
Remarcații lui Ilie Dumitrescu după ce a urmărit primele 45 de minute din Farul - FCSB: ”Au fost la un nivel foarte bun”
Faza controversată și penalty pentru Farul! Jucătorii FCSB-ului au protestat vehement
Faza controversată și penalty pentru Farul! Jucătorii FCSB-ului au protestat vehement
Cine a c&acirc;știgat Copa Libertadores: finala Palmeiras - Flamengo, cu 10 fotbaliști care au jucat &icirc;n Serie A din Italia!
Cine a câștigat Copa Libertadores: finala Palmeiras - Flamengo, cu 10 fotbaliști care au jucat în Serie A din Italia!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Dinamo - Oțelul Galați 1-0 s-a jucat fără VAR! Gol minunat al lui Cătălin C&icirc;rjan și debut pentru Adrian Mazilu la Dinamo

Dinamo - Oțelul Galați 1-0 s-a jucat fără VAR! Gol minunat al lui Cătălin Cîrjan și debut pentru Adrian Mazilu la Dinamo

Exclus din lot, a fost plătit regește de Gigi Becali să se antreneze cu rezervele: &bdquo;E absurd!&rdquo;

Exclus din lot, a fost plătit regește de Gigi Becali să se antreneze cu rezervele: „E absurd!”

Vali Crețu a rupt tăcerea după scandalul de la FCSB

Vali Crețu a rupt tăcerea după scandalul de la FCSB

Dennis Man, OUT! Antrenorul lui PSV și-a explicat decizia

Dennis Man, OUT! Antrenorul lui PSV și-a explicat decizia

Anunț de ultimă oră făcut de olandezi &icirc;n privința lui Dennis Man

Anunț de ultimă oră făcut de olandezi în privința lui Dennis Man

Nota primită de Cătălin C&icirc;rjan după demonstrația de fotbal din Dinamo - Oțelul

Nota primită de Cătălin Cîrjan după demonstrația de fotbal din Dinamo - Oțelul



Recomandarile redactiei
ACUM: Farul Constanța - FCSB 1-2 | Start de repriză secundă
ACUM: Farul Constanța - FCSB 1-2 | Start de repriză secundă
Faza controversată și penalty pentru Farul! Jucătorii FCSB-ului au protestat vehement
Faza controversată și penalty pentru Farul! Jucătorii FCSB-ului au protestat vehement
Costin Ștucan, cu tricoul Rapidului &icirc;n direct: &rdquo;Am făcut un pariu&rdquo;
Costin Ștucan, cu tricoul Rapidului în direct: ”Am făcut un pariu”
Conferința lui Chivu, &icirc;ntreruptă dintr-un motiv incredibil. Reacția rom&acirc;nului, de pus &icirc;n ramă
Conferința lui Chivu, întreruptă dintr-un motiv incredibil. Reacția românului, de pus în ramă
Cine a c&acirc;știgat Copa Libertadores: finala Palmeiras - Flamengo, cu 10 fotbaliști care au jucat &icirc;n Serie A din Italia!
Cine a câștigat Copa Libertadores: finala Palmeiras - Flamengo, cu 10 fotbaliști care au jucat în Serie A din Italia!
Alte subiecte de interes
Flavius Stoican s-a &icirc;nțeles cu noua sa echipă: &rdquo;Urmează să semnăm contractul&rdquo;
Flavius Stoican s-a înțeles cu noua sa echipă: ”Urmează să semnăm contractul”
Valeriu Iftime a anunțat noul antrenor de la FC Botoțani! Condiția care l-a făcut pe Flavius Stoican să plece&nbsp;
Valeriu Iftime a anunțat noul antrenor de la FC Botoțani! Condiția care l-a făcut pe Flavius Stoican să plece 
CFR Cluj a &icirc;mprumutat un atacant chiar &icirc;nainte de debutul &icirc;n Conference League din acest sezon!
CFR Cluj a împrumutat un atacant chiar înainte de debutul în Conference League din acest sezon!
Caz bizar &icirc;n Liga 1! Clubul i-a anunțat transferul la o echipă, dar azi a fost prezentat la alta
Caz bizar în Liga 1! Clubul i-a anunțat transferul la o echipă, dar azi a fost prezentat la alta
Totul despre &rdquo;călăul&rdquo; Craiovei: interviu cu Vali Stan, antrenorul Metalului Buzău: &rdquo;Să creștem ca Făt-Frumos? Ar fi extraordinar&rdquo;
Totul despre ”călăul” Craiovei: interviu cu Vali Stan, antrenorul Metalului Buzău: ”Să creștem ca Făt-Frumos? Ar fi extraordinar”
A debutat la 15 ani &icirc;n Liga 2 și acum este golgheterul sezonului după primele 12 etape!
A debutat la 15 ani în Liga 2 și acum este golgheterul sezonului după primele 12 etape!
CITESTE SI
Vanessa Hudgens și Cole Tucker au devenit părinți pentru a doua oară. Mesajul postat pe Instagram | GALERIE FOTO

stirileprotv Vanessa Hudgens și Cole Tucker au devenit părinți pentru a doua oară. Mesajul postat pe Instagram | GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Guvernul finalizează cu &icirc;nt&acirc;rziere trei jaloane PNRR. Peste 800 milioane de euro din fonduri europene sunt &icirc;n joc

stirileprotv Guvernul finalizează cu întârziere trei jaloane PNRR. Peste 800 milioane de euro din fonduri europene sunt în joc

Kievul negociază cu emisarii lui Trump un plan de pace. Mesajul lui Volodimir Zelenski &icirc;nainte de &icirc;nt&acirc;lnirea crucială din SUA

stirileprotv Kievul negociază cu emisarii lui Trump un plan de pace. Mesajul lui Volodimir Zelenski înainte de întâlnirea crucială din SUA

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!