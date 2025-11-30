CSM Reşiţa a învins-o pe Metalul Buzău cu scorul de 2-0, duminică, pe teren propriu, în etapa a 15-a din Liga 2.
Nicu Modan (14) şi Robert Jerdea (33 - din penalty) au marcat golurile bănăţenilor antrenați de Flavius Stoican, care au jucat a doua repriză în inferioritate numerică, după eliminarea aceluiași Nicu Modan (44) pentru cumul de cartonașe galbene.
CSM Reșița a urcat astfel pe locul 5, poziție de play-off.
Rezultatele din etapa 15 din Liga 2
Vineri
ASA Târgu Mureş - Concordia Chiajna 0-0
Sâmbătă
Chindia Târgovişte - CS Tunari 3-0
CSC 1599 Şelimbăr - CSM Slatina 1-2
CSM Olimpia Satu Mare - FC Voluntari 0-1
CSC Dumbrăviţa - Gloria Bistriţa 2-1
AFC Câmpulung Muscel - FC Bacău 0-0
Steaua Bucureşti - Ceahlăul Piatra Neamţ 2-0
FC Bihor Oradea - CS Dinamo 5-0
Corvinul Hunedoara - CS Afumaţi 3-2
Duminică
CSM Reşiţa - Metalul Buzău 2-0
Luni de la 13:30 are loc ultimul meci al rundei, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - Poli Iaşi
Clasamentul din Liga 2