Contra si-a trimis omul de baza in Spania! FCSB, sub atentia selectionerului! Cine este jucatorul atent supravegheat!

Selectionerul Contra a trimis un om al nationalei in cantonamentul FCSB.

FCSB face pregatirea de iarna in Spania, la Marbella, iar jucatorii lui Mihai Teja se antreneaza din greu pana la reluarea campionatului. Primul amical din aceasta iarna il vor disputa in compania elvetienilor de la FC Luzern.

Cosmin Contra l-a trimis in Spania pe preparatorul fizic al nationalei, Javi Reyes, cel care i-a urmarit cu atentie pe jucatorii de la FCSB. Omul vizat de el a fost Mihai Pintilii, fotbalistul cu are a discutat minute bune.

Mijlocasul de 34 de ani s-a accidentat la inceputul lunii septembrie, in meciul Romania - Muntenegru 0-0 si nu a mai jucat pana la finalul anului 2018, iar Teja spera sa revina pe teren in acest inceput de an. Contra este si el interesat de starea jucatorului, pentru ca il considera un om de baza al nationalei, pe care vrea sa il aiba in campania de calificare pentru Euro 2020.