Billy Vigar s-a lovit la cap de o bucată de beton

Billy Vigar, fost junior al lui Arsenal, a fost plasat în comă indusă, după ce a suferit un puternic traumatism cranio-cerebral. Nefericitul eveniment a avut loc în minutul 15 al partidei Chichester City - Wingate and Finchley (0-0), care s-a disputat sâmbătă, în Isthmian League Premier Division (echivalentul ligii a 7-a din Anglia).

Atacantul crescut la Hale End, prestigioasa academie a "Tunarilor", între 2017 și 2024, ar fi suferit accidentarea, după ce s-ar fi lovit cu capul de o bucată de beton din apropierea gazonului.



"Chiar dacă lucrurile merg bine, va exista un drum lung până la recuperarea totală"

Medicii rămân rezervați în privința șanselor sale de recuperare, clubul său transmițând că "Billy a suferit o lovitură puternică la cap și se află acum în comă indusă la terapie intensivă, unde primește cel mai bun tratament posibil. Este prea devreme să spunem care va fi rezultatul, dar chiar și dacă lucrurile merg bine, va exista un drum lung până la recuperarea totală".



Fotbalistul a mai jucat pentru Arsenal U21, Derby County U21, Hastings FC și Eastbourne Borough. La echipa secundă a lui Arsenal, Vigar a fost coleg cu Cătălin Cîrjan (Dinamo), Karl Hein (Werder Bremen), Ethan Nwaneri (Arsenal), Ayden Heaven (Manchester United), Brooke Norton-Cuffy (Genoa), Emile Smith Rowe (Fulham) sau Chido Obi (Manchester United).

