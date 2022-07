Gabi Balint le dă speranțe fanilor Stelei: "Vor veni cu o surpriză! Așa simt"

Dacă nu își va schimba forma de organizare până la startul noului sezon din Liga 2, programat pe 6 august, CSA Steaua nu va avea drept de promovare nici în noul sezon. În precedenta stagiune, echipa antrenată de Daniel Oprița a încheiat pe locul 4 în Liga 2, însă FRF nu i-a permis să dispute barajul pentru accederea în Liga 2, locul bucureștenilor fiind luat de Concordia Chiajna, ocupanta poziției a cincea.

Gabi Balint le dă speranțe fanilor Stelei

Termenul limită până la care CSA Steaua poate anunța la FRF schimbarea formei de organizare pentru obținerea dreptului de promovare ar fi finalul săptămânii acesteia, cu șapte zile înainte de startul noului sezon din Liga 2, programat pe 6 august.

Deși CSA Steaua nu a făcut niciun anunț în privința acestui subiect, Gabi Balint, un susținător al proiectului de la clubul din Liga 2, crede că oficialii echipei pregătesc în culise o surpriză, iar fanii vor avea motive de bucurie în curând.

"Eu simt că ceva se va întâmpla acolo și vin cu o surpriză. Așa cred, așa simt.

Eu aștept ceva, tot aștept", a spus Gabi Balint, la Digisport.

Răzvan Burleanu a anunțat cele două variante prin care CSA Steaua poate promova în Liga 1

În luna mai, Răzvan Burleanu a explicat că există două variante prin care CSA Steaua poate obține dreptul de promovare în Liga 1: modificarea Legii Sportului sau transformarea clubului de drept public în drept privat, președintele FRF recomandând a doua opțiune.

"FRF are această viziune de a încuraja sprijinul statului pentru fotbal, atât timp cât dezvoltăm fotbalul ca un fenonem social cu multe valori comunitare. În 2011, statutul FRF este modificat și nu mai permite cluburilor de drept publice să fie membre ale FRF. În vara anului 2014, statutul se modifică în urma unei comunicări pe care am avut-o cu reprezentații FIFA și UEFA pe acest subiect, permițându-se cluburilor de drept public să fie membre afiliate FRF. În 2019, FRF are o propunere de modificare legislativă, astfel încât cluburile de drept public să fie asimilate cluburilor profesioniste. Această propunere nu întrunește o majoritate parlamentară, iar FRF începe să inițieze un set de intervenții astfel încât să facilităm totuși participarea cluburilor de drept public în competiții la nivel național.

În vara anului 2019, FRF permite cluburilor de drept public să se transforme în cluburi de drept privat cu un an înainte de promovarea în Liga 1. Într-o asemenea situație avem FC Argeș, care joacă azi în Liga 1, avem Gloria Buzău sau FC Brașov, pentru a da doar câteva exemple. (...)

UEFA a confirmat în 2020 că trecerea unui club de drept public în club de drept privat cu un an de zile înainte de promovarea în Liga 1 nu este o încălcare a regulamentului pentru competițiile europene. Din 2020 încoace, corelat cu decizia din 2019, avem o anumită treiectorie predictibilă pentru toate cluburile care își doresc să ajunge în Liga 1.

Soluțiile merg în două direcții. Prima este modificarea Legii Sportului, iar a doua este transformarea clubului într-o structură de drept privat. În ceea ce privește primul scenariu, modificarea Legii Sportului se poate realiza printr-o procedură parlamentară sau printr-o Ordonanță de Urgență, dar, după promovarea clubului în Liga 1, afiliat la LPF, ar putea să aibă anumite dificultăți în ceea ce privește UEFA dacă pe parcurs își dorește să se transforme din club de drept public în club de drept privat.

A doua direcție, transformarea clubului de drept public în drept privat, sub forma unei Societăți Comericale Sportive pe Acțiuni, reprezintă o soluție foarte accesibilă. E cea mai rapidă procedură, este legală și e cea care oferă o dezvoltare sustenabilă clubului. În 48 de ore s-ar putea realiza această trecere dintr-un club de drept public într-o Societate Comercială Sportivă pe Acțiuni. Regulamentul de punere în aplicare a dispozițiilor Legilor Sportului prevede acest lucru", a spus Burleanu.