Florin Tanase l-a dus pe Gigi Becali la stomatolog! Doctor i-a fost chiar sora fotbalistului! Detalii incredibile

Florin Tanase are doua surori, ambele fiind medici stomatologi.

Una dintre surorile sale, Cristina, lucreaza la clinica pe care a deschis-o Gigi Becali. Printre pacientii ei, s-au numarat si fotbalistii de la FCSB, dar si patronul echipei.

"Au venit si de la FCSB, fotbalisti. Sunt campioni, trebuie sa le facem zambet de campioni. Evident ca-l ingrijesc si pe fratele meu, trebuie sa am grija de zambetul lui. Si Gigi Becali ne-a facut o vizita, l-am ingrijit", a declarat Cristina Tanase, potrivit AS.ro.

Tanara este specializata in chirurgie dento-alveolara si a dezvaluit ca fratele ei a incurajat-o sa urmeze acest drum.

"Ne-a incurajat pe amandoua, atat pe mine, cat si pe sora mea. Tot timpul a fost alaturi de noi, ne-a sfatuit sa ne alegem ce ne dorim ca specializare si ne-a sustinut."

Intrebata cum este sa fie sora unui fotbalist cunoscut, Cristina Tanase a declarat ca fratele sau este oprit peste tot pentru poze.

"Este foarte frumos. Oriunde merg cu el, fiind capitanul celei mai bune echipe din Romania, este admirat, i se cer sa faca poze.

Ma uit la fiecare meci! Inainte, mergeam de fiecare data la meciuri, acum, cu aceasta situatie vizionam partidele la televizor. Suntem cele mai infocate fane ale lui", a spus tanara.

Gigi Becali a investit milioane de euro in clinica de stomatologie la care lucreaza sora lui Florin Tanase. Aici, bolnavii de cancer au parte de un tratament unic in Romania:

"La noi in clinica este dezvoltata partea de medicină integrativa, mai ales pe partea oncologica, cu proceduri moderne, precum medicina hiperbara, care a luat mare amploare. Asta inseamna oxigenarea suplimentara a organismului cu oxigen pur 100%, in interiorul unei camere presurizate, la o presiune atmosferica de trei ori mai mare.

Acest oxigen suplimentar intra in celulele sanguine. Ajuta puterea naturala a organismului de vindecare. Este o clinica dotata cu aparatura de ultima generatie.

In plus, electrochimioterapia este o procedura care se face in toata Europa. La noi, in Romania, este singurul centru. De asemenea, analiza celulelor tumorale circulante se face la noi in laborator, iar preturile, in comparatie cu alte centre din Europa sunt acceptabile. Este o investitie foarte mare", a povestit medicul.