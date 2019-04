A fost coleg cu Torje la Timisoara, acum e vicecampion european la jiu jitsu brazilian! Cum a ajuns la fotbal

Un medic stomatolog din Timisoara e vicecampion european la jiu jitsu brazilian si le pune dintii la loc adversarilor sai.

Catalin e medic stomatolog, iar la jiu jitsu a ajuns din intamplare.



"In urma cu 5 ani m am apucat de jiujitsu la insistentele fratelui meu. Am inceput la 8 ani sa joc fotbal pentru ca eram grasut", a declarat Catalin Petru Simion.



Fost coleg cu Torje la Timisoara, Catalin a renuntat la fotbal pentru scoala. Medicul luptator era sa-si piarda viata intr-un accident de motocicleta.