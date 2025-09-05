Universitatea Craiova e lider cu 20 de puncte, urmată de Rapid (18p) și Dinamo (15p). În schimb, FCSB și CFR Cluj, două dintre favoritele la titlu, au doar 6 puncte după primele opt etape și se află pe pozițiile 13 și 14.



Unul dintre cei mai buni jucători ai începutului de campionat este Alexandru Dobre, atacantul Rapidului, care a înscris de patru ori în acest sezon.



Florin Tănase a propus un jucător la FCSB: „Băi, nea Gigi, e fotbalist”



Evoluțiile atacantului l-au impresionat chiar și pe Gigi Becali, care a recunoscut că regretă că nu l-a adus la FCSB.



Într-o intervenție la Digi Sport, patronul FCSB a dezvăluit că Florin Tănase, fostul căpitan al echipei, i-a propus transferul lui Dobre:



„Nu-l vedem pe Dobre? Că el singur ține tot Rapidul! Normal că îmi pare rău. Și Tănase mi-a zis: «Băi, nea Gigi, e fotbalist!». Eu l-am întrebat: Tu de unde îl știi? Și el mi-a zis: «Îl știu de la echipa națională». Dar Rapid nu vinde la FCSB, nu vinde. Și oricum are contract până în 2027”, a spus Gigi Becali.



Alexandru Dobre, 27 de ani, a ajuns la Rapid în octombrie 2024, liber de contract, după despărțirea de Famalicao. Înainte de transferul la Rapid, atacantul a fost aproape și de CFR Cluj, dar mutarea a picat în ultima clipă.

