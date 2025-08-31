Fundașul Flavius Daniliuc, jucătorul care a ales să reprezinte Austria în detrimentul României, a semnat cu campioana Elveției și ar putea fi adversarul direct al "roș-albaștrilor".



Daniliuc, adversar în premieră pentru o echipă din Liga 1

Confruntarea dintre FCSB și FC Basel din etapa a patra a Europa League, programată pe 6 noiembrie în Elveția, capătă o nouă dimensiune. Jurnalistul italian Fabrizio Romano a anunțat că Flavius Daniliuc s-a transferat de la Salernitana la Basel, semnând un contract valabil până în 2028.



Născut la Viena din părinți români, Daniliuc a fost în trecut o țintă importantă pentru Federația Română de Fotbal. În ciuda insistențelor venite din partea FRF de a-l convinge să îmbrace tricoul "tricolorilor", fundașul a preferat să evolueze pentru naționala Austriei. Acum, destinul îi oferă ocazia de a se duela în premieră cu o echipă din campionatul țării de origine a părinților săi.



Astfel, duelul de pe St. Jakob-Park din noiembrie nu va fi doar o simplă partidă pentru puncte, ci și un meci cu o încărcătură simbolică specială, aducându-l pe Daniliuc față în față cu fotbalul românesc pe care l-a refuzat.

