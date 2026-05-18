Fostul președinte de la FCU atacă noua campioană a SuperLigii: „Simbolurile s-ar răsuci în mormânt”

Marcel Pușcaș a lansat un discurs tăios la adresa Universității Craiova, contestând identitatea echipei imediat după succesul cu U Cluj.

Universitatea Craiova a cucerit trofeul SuperLigii după o victorie categorică, scor 5-0, în fața formației U Cluj, într-o partidă disputată cu casa închisă. Succesul a consfințit eventul pentru olteni, o performanță atinsă din nou în Bănie abia după o pauză de 35 de ani, de la titlul istoric adjudecat în 1991. Triumful din campionat s-a produs la doar patru zile distanță de succesul din finala Cupei României, câștigată la loviturile de departajare în fața acelorași adversari, după o remiză albă.

Identitatea clubului, ținta principală a criticilor

Sărbătoarea de pe „Ion Oblemenco” a fost rapid taxată de Marcel Pușcaș (65 de ani). Fostul jucător al Stelei și fost președinte la FCU Craiova a transmis public un mesaj prin care neagă vehement legătura dintre actuala campioană și gloriile de altădată ale Științei.

„Felicitări CSU Craiova pentru câștigarea primului titlu din istoria de doar 13 ani! Cei doi din imagine (n.r. Ion Oblemenco și Ilie Balaci) nu au jucat pentru acest club nicio secundă în fosta lor viață. Nici stadionul și nici bulevardul care le poartă numele nu ar recunoaște această echipă. Poate simbolurile s-ar răsuci în mormânt dacă ar ști că le sunt asociate numele”, a scris Marcel Pușcaș pe contul său de Facebook.

Fostul oficial a ținut să puncteze diferența dintre pasiunea suporterilor și faptele istorice, încheindu-și discursul pe un ton ironic.

„Era un alt număr la poartă, un alt 'J' și un alt 'RO'. Ăsta este adevărul și nu emoția. Sunt două lucruri distincte, sau ar trebui să fie, chiar și pentru pătimașii olteni. Bravo și felicitări CSU pentru perseverență și succes pentru Oltenia!”, a mai adăugat Pușcaș.

