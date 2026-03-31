Omul care conduce fotbalul românesc din 2014 l-a învins categoric pe rivalul Ilie Drăgan, după un scandal de proporții în ”Casa Fotbalului”. Astfel, Burleanu va fi în fruntea fotbalului cel puțin până în 2030, chiar dacă și-a atras în mod regulat contestatari în rândul oamenilor importanți din fotbalul nostru.

Florin Prunea, fostul mare internațional, se numără printre cei mai aprigi contestatari ai șefului FRF. Recent, fostul portar a spus că Burleanu ar avea și un venit anual uluitor, de 800.000 de euro.

Răzvan Burleanu a spus recent că are un salariu lunar de 6.000 de euro la FRF, dar Prunea susține că președintele Federației ar avea și alte surse de venit.

Florin Prunea: ”Burleanu are 800.000 de euro net pe an!”

”Dacă nu pleca Edi Iordănescu, nu venea nea Mircea și nu se mai întâmpla nici nenorocirea asta. Cum să renunți la Edi Iordănescu, care ți-a făcut performanța asta?! Ți-a câștigat grupa și după te-a dus pe locul 1 și la Euro în grupă.

Nu vreau să jignesc, dar trebuie să fii inconștient, imbecil! Eu cred că dacă era Edi, aveam o șansă în plus. Cum să renunți la un antrenor atât de ușor? Și Burleanu are 800.000 de euro net pe an. Nu credeți? Luați-i declarația de avere!

Dacă era tractorist, nu lua și de la FIFA, dar tot la fotbal e. Dar banii ăia intră în buzunarul lui! E director la Mogoșoaia, e director la Buftea, câte își dă?! Cum e posibil așa ceva?! Știți cât ia de acolo?

Mai vin 10.000 de acolo, are primă de management, 8.000 pe lună salariu, 500 pe zi diurnă când pleacă. Știți cât stă plecat? Nu am pus 20 de zile pe lună, ci 15. Bodescu conduce FRF cât e Burleanu plecat, face toate tâmpeniile, toate nenorocirile, ăla face și cu delegările arbitrilor”, a spus Prunea, potrivit iamsport.ro.

În primăvara anului trecut, Răzvan Burleanu a publicat o declarație de avere și a raportat venituri de aproximativ 330.000, din trei surse: 100.000 de euro de la Federația Română de Fotbal, 227.000 de euro de la FIFA, unde are o funcție importantă, dar și 7.200 de euro de la UEFA.