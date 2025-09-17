Deși venea după trei victorii la rând în campionat, PAOK a clacat în Cupă. Kedziora și-a dat autogol în minutul 12, iar Levadiakos a mai înscris de trei ori, prin Vichos, Pedrozo și Manthatis. Singurul gol al lui PAOK a fost reușit de Chalov, din penalty.

Răzvan Lucescu: „O rușine!“

La final, Răzvan Lucescu a fost extrem de critic. Tehnicianul român și-a asumat responsabilitatea, dar nu s-a abținut să nu-și „tragă de urechi“ elevii.

„Nu are rost să analizăm meciul. Rezultatul de astăzi e o rușine. Îmi asum în totalitate responsabilitatea, e normal să fie așa. Când primești asemenea goluri din greșeli uriașe și ratezi ocazii mari, nu poți să ceri prea multe. Vom trăi cu această rușine tot sezonul“, a spus tehnicianul, citat de Metrosport.

Deși eșecul e usturător, PAOK nu e eliminată. Noul format al Cupei Greciei prevede o fază a ligii, cu patru meciuri pentru fiecare echipă, iar primele patru locuri merg direct în sferturi.

PAOK va încerca să-și revină rapid, cu meciuri împotriva lui Panetolikos, în campionat, și Maccabi Tel Aviv, în Europa League.

