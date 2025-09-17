În prima etapă din Cupa Greciei, PAOK Salonic a fost umilită în deplasare de Levadiakos, pe ”Levadia Stadium”. La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 4-1 pentru Levadiakos.



Kedziora a înscris un autogol în minutul 12, ulterior gazdele au punctat de încă trei prin Vichos, Pedrozo și Manthatis. Unica reușită a trupei din Salonic a fost consemnată de Chalov din lovitură de la 11 metri.



A greșit Lucescu tactica? Editorial dur în presa elenă după umilința din cupă: ”Dezastru! Vă spunem o poantă despre PAOK”



Jurnaliștii greci au sugerat că PAOK nu a fost deloc pregătită mental pentru partida din cupă, competiție care este transmisă în Grecia sub formă de campionat.



”Vă spunem o poantă despre PAOK”, a titrat Gazzetta.gr prin vocea jurnalistului Dimitris Tsorbatzoglou.



”Astăzi, PAOK a părut că nu are nicio idee împotriva cui joacă și așa s-a scris umilitorul 4-1. O mare greșeală de pregătire mentală! PAOK a fost defăimată prin scor, pentru că a fost extrem de nepregătită să abordeze un asemenea meci de cupă cu rezerve, înțelegând exact unde se află, dar și ce poate face și cum poate juca adversarul.



Se știe că în astfel de seri dificile sau rușinoase, așa cum a recunoscut și Lucescu, în Grecia este obișnuit să se spună și să se scrie lucruri care să satisfacă starea emoțională a publicului, care nu tolerează asemenea scoruri. Dar aici, astea nu există!



Toată lumea este judecată în momentele grele, iar dacă PAOK se deosebește în multe privințe de altele care trec de la alb, la negru în jumătate de oră și exagerează fiecare situație bună sau rea, diferența este în gestionarea crizelor și a situațiilor dificile.



Cine vrea să facă din PAOK o echipă precum altele, care au nevoie de 5-10-15-30-45 de ani ca să-și ridice capul, poate să aducă dezastrul în seara asta”, a mai scris jurnalistul grec.



Pentru PAOK urmează meciul cu Panetolikos din Superliga Greciei de sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 20:30. Meciul va avea loc la Salonic, pe ”Toumba Stadium”.

