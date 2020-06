Florin Prunea, ultimele declaratii despre procesul cu fostul club: "Ei nu vor sa dea nimic!" Fostul presedinte al lui Dinamo vorbeste despre Ionut Negoita

Florin Prunea a decis sambata sa nu mai ocupe functia de manager general al lui Dinamo.

Clubul din Stefan cel Mare nu a dorit sa ii plateasca salariile restante, astfel ca Florin Prunea a dat clubul in judecata pentru a rezolva totul in instanta.

El a declarat ca fosta lui echipa nu doreste sa ii achite niciun ban si este convins ca procesul sa va termina foarte repede.

"Pentru mine este un capitol inchis. Am spus ce am avut de spus. Bine, lucrurile sunt mult mai grave. Nu as vrea sa mai dezvolt, pentru ca ajunge. Nu am niciun regret, pentru ca daca regretam nu ma inhamam la treaba asta. A fost un razboi civil in care eu nu aveam ce sa cauta. Nu cred ca va dura atat. Este un simplu litigiu de munca, se va da o decizie in cel mai scurt timp, 5-6 luni. Eu am incercat sa am o discutie cu cineva din cadrul clubului, pentru ca nu era normal sa ajungem la pasul acesta. Am dat si un termen, pentru ca Dinamo trece printr-o perioada dificila. Dar daca ei asa cred ca trebuie sa te comporti… Ei nu vor sa dea nimic. Eu am solicitat un document, atat si nimic mai mult, prin care sa reglam problemele si repet, totul în favoarea clubului", a declarat Florin Prunea pentru ProSport.

Fostul portar al lui Dinamo s-a aratat dezamagit de comportamentul lui Ionut Negoita despre care a spus ca nu l-a sunat pana acum sa discute despre aceasta situatie.

"Nu m-a sunat si nici nu astept un telefon de la Ionut Negoita, pentru ca nu mai este cel pe care il stiam eu. S-a schimbat foarte mult. In primul rand, chestiunea de comunicare s-a schimbat. Inainte puteai sa vorbesti deschis cu el. Acum este mintit in permanenta de catre colaboratorii dansului si ii crede. Cand se dovedeste ca nu e asa, nu ia nicio masura", a povestit Prunea.