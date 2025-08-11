Oleksandr Romanchuk a reușit să-l impresioneze pe Florin Gardoș după doar câteva meciuri în tricoul Universității Craiova. Fostul internațional crede că ucraineanul este, în prezent, cel mai în formă apărător central din campionatul intern.



Florin Gardoș a rămas fascinat de Romanchuk



Adus în această vară de la Kryvbas, pentru 750.000 de euro, Romanchuk are deja trei goluri pentru echipa lui Mirel Rădoi. Două au venit în Superliga, contra UTA și Hermannstadt, iar unul în preliminariile Conference League, pe terenul lui FK Sarajevo.



Reușitele cu Sarajevo și Hermannstadt au fost adevărate bijuterii: șuturi de la distanță direct în vinclu, care au ridicat tribunele în picioare.



Pe lângă golurile spectaculoase, Gardoș a scos în evidență calitatea paselor lui Romanchuk și rolul important pe care îl are în construcția jocului Craiovei.



„Golul lui Romanchuk, ce să zic? Excelent, fabulos. Nu, nu exagerezi. Interesant că el, eu l-am văzut pasând cu stângul și la faza golului se face că șutează cu stângul, o întoarce și șutează cu dreptul. Adică, destul de rar așa fundaș central.

(n.r. Dacă este Romanchuk în acest moment cel mai bun, cel mai în formă fundaș central din Superliga) Da, clar. În momentul de față da. Sunt curios să îl mai văd pe fază defensivă cum se descurcă. Ofensiv pare chiar foarte bun și cred că jocul Craiovei în acest moment, cel puțin pe fază ofensivă, e atât de bun pentru că sunt foarte buni cei doi, Mogoș și Romanchuk, pe construcție.



Romanchuk fără nicio problemă pasează vertical, între linii, stângul, dreptul, nu are nicio problemă. Mogoș la fel, care a mai jucat și fundaș lateral, urcă cu mingea. Arată bine Craiova și sistemul ăsta cu trei (n.r. fundași centrali) pare că li se potrivește”, a spus Florin Gardoș la Fanatik.



Craiova, lider în Superliga



Cu cinci etape scurse, oltenii se află pe primul loc în Superliga României, cu 13 puncte, patru victorii și o remiză.



În spatele lor se află UTA Arad cu 11 puncte, Rapid București cu 10, Farul Constanța tot cu 10, iar Top 5 este finalizat de Dinamo, cu opt puncte.



Pentru olteni urmează acum un duel european în deplasare la Spartak Trnava joi, 14 august, de la ora 21:30, iar trei zile mai târziu vor călători la Miercurea Ciuc, unde îi așteaptă Csikszereda în etapa #6 din Superliga României.

