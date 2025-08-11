Etapa de Super Rally de la Timișoara, a doua din acest sezon, și la care au luat startul 25 de piloți de top din aproape toate disciplinele automobilismului sportive, a adus astfel, o premieră în motorsportul românesc.

Distincția, inițiată de Anna Leu și AMC Racing, recompensează nu doar rezultatele pe circuit, ci și atitudinea, curajul și perseverența sportivilor.

Cel care a primit acest trofeu este Nicolas, cel mai tânăr pilot din campionat, în vârstă de 17 ani și 10 luni, răsplătit pentru atitudinea pe care a avut-o în cursa de la Timișoara, chiar la el acasă. Legitimat la Canova Racing Timișoara, acesta concurează de anul trecut în competițiile de seniori, reușind inclusiv anul trecut să devină cel mai tânăr campion național la debutanți din istoria vitezei în coastă.

Trofeul „Mihai Leu – Spirit de Campion”, acordat pentru prima dată unui pilot de doar 17 ani din Timișoara

După un accident în etapa precedentă, primul din carieră, când a fost și nevoit să abandoneze, Nicolas a revenit în competiție pilotând pentru prima dată un automobil TCR și a reușit să urce pe podium în fața publicului de acasă, la Timișoara.

„A fost o cursă foarte specială pentru mine. După ce am trecut prin accidentul din etapa trecută, tot ce mi-am dorit a fost să revin mai puternic. Mașina TCR a fost o provocare nouă, dar am simțit sprijinul echipei și al celor din tribună. Trofeul ‘Spirit de Campion Mihai Leu’ înseamnă mult pentru mine și mă motivează să continui. Este cel mai frumos trofeu pe care l-am primit până acum”, a declarat Nicolas.

Nicolas este fiul lui Radu Benea

Nicolas este fiul lui Radu Benea, și el pilot de super rally, care la etapa din acest weekend a reușit să câștige categoric divizia turismelor, cea mai disputată din campionat, și se menține lider după primele două etape. Cei doi, tată și fiu, au terminat pe locul 3 la echipe cu Canova Racing la etapa de casă, de la Timișoara.

Anna Leu, cea care a înmânat distincția, a subliniat că premiul reprezintă „recunoașterea spiritului de luptător, a puterii de a depăși momentele dificile și de a merge mai departe, exact așa cum a făcut Nicolas”.

Trofeul poartă numele lui Mihai Leu, fost campion mondial la box profesionist, campion absolut de raliuri și totodată fondator al Campionatului Național de Raliuri powered by Superbet în 2017.

Recunoscut pentru determinare, forța neîntreruptă de a lupta cu obstacolele și optimismul său debordant, Leu a încetat din viață la începutul lunii trecute după o luptă cu boala care a durat mai bine de 11 ani. Anna Leu anunță că acest premiu va continua să fie acordat și în viitor sportivilor care demonstrează aceleași valori.

