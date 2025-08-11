Ales ca fundaș stânga titular în locul lui Andy Robertson, Milos Kerkez a fost criticat de doi foști fotbaliști ai FC Liverpool, Jamie Carragher și Steve McManaman pentru prestația avută în Supercupa Angliei, desfășurată pe Stadionul Wembley și transmisă în exclusivitate pe VOYO.

Liverpool a pierdut Supercupa Angliei

„Liverpool arată grozav în atac, dar vulnerabilă în apărare, după cum am observat în presezon. Multe goluri primite de Liverpool au venit ca urmare a atacurilor om la om agresive care lasă loc în spate. Astăzi, Kerkez e tras în interior de Sarr, iar Gakpo rămâne să îl urmărească pe fundașul lateral,” a scris Carragher la pauză.



Fost coleg de echipă, Steve McManaman l-a găsit pe Kerkez vinovat pentru mai multe acțiuni periculoase, dezvoltate de echipa londoneză: „Kerkez i-a lăsat pe toți în joc. Toată lumea ieșea la offside, doar el făcea pasul înapoi,” a reproșat McManaman, conform Express.

