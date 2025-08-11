GALERIE FOTO Carragher critică, ungurii îi ridică în slăvi: ce au scris despre Szobsozlai și Kerkez, în ciuda eșecului din Supercupă

Marcu Czentye
Jamie Carragher a avut lucruri de reproșat în timpul Supercupei Angliei, Crystal Palace - Liverpool.

Ales ca fundaș stânga titular în locul lui Andy Robertson, Milos Kerkez a fost criticat de doi foști fotbaliști ai FC Liverpool, Jamie Carragher și Steve McManaman pentru prestația avută în Supercupa Angliei, desfășurată pe Stadionul Wembley și transmisă în exclusivitate pe VOYO.

Liverpool a pierdut Supercupa Angliei

„Liverpool arată grozav în atac, dar vulnerabilă în apărare, după cum am observat în presezon. Multe goluri primite de Liverpool au venit ca urmare a atacurilor om la om agresive care lasă loc în spate. Astăzi, Kerkez e tras în interior de Sarr, iar Gakpo rămâne să îl urmărească pe fundașul lateral,” a scris Carragher la pauză.

Fost coleg de echipă, Steve McManaman l-a găsit pe Kerkez vinovat pentru mai multe acțiuni periculoase, dezvoltate de echipa londoneză: „Kerkez i-a lăsat pe toți în joc. Toată lumea ieșea la offside, doar el făcea pasul înapoi,” a reproșat McManaman, conform Express.

Szoboszlai și Kerkez, „cei mai buni după Alisson”

Dar presa maghiară i-a lăudat pe Dominik Szoboszlai și pe Milos Kerkez. Nemzeti Sport a menționat în titlu că Szoboszlai și Kerkez au avut pe site-ul SofaScore cele mai mari note de joc, după Alisson.

În vârstă de 21 de ani, Milos Kerkez a fost transferat de Liverpool de la Bournemouth contra sumei de 45 de milioane de euro.

Liverpool și Bournemouth se întâlnesc în meciul de deschidere al Premier League 2025/26, vineri, 15 august, de la ora 22:00. Partida va fi transmisă în exclusivitate de VOYO.

