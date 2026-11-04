Startul de sezon cu 22 de meciuri fără înfrângere a propulsat clubul elveţian de fotbal FC Lugano şi pe proprietarul său în situaţia de a putea lupta pentru primul său titlu din 1949, relatează Associated Press.

Lugano, 22 de meciuri în acest sezon, cu 19 victorii și 3 egaluri

Clubul din cadrul aceluiaşi patronat cu Chicago Fire, deţinut de miliardarul finanţist Joe Mansueto, este cel mai în formă din fotbalul european, cu 19 victorii şi trei meciuri încheiate la egalitate în toate competiţiile.

Mansueto a fost duminică, la Lugano, pe un stadion nou, plin ochi, şi a asistat la victoria cu 2-1 împotriva lui FC Basel, campioana Elveţiei din 2025, în urma căreia echipa pe care o finanţează s-a desprins la nouă puncte în fruntea clasamentului primei ligi elveţiene.

Antrenorul Mattia Croci-Torti îi mulțumește patronului Joe Mansueto

''Am vrut să-i mulţumesc pentru tot ceea ce a construit pentru oamenii din Lugano'', a spus antrenorul Mattia Croci-Torti despre Mansueto, după cea de-a zecea victorie în 11 etape.

''Dacă am putut experimenta aceste emoţii şi să simţim cum publicul ne-a împins de la spate chiar şi în cele mai grele momente, este pentru că cineva a avut viziunea să creadă în toate acestea'', a spus antrenorul.

Croci-Torti a primit o avansare surpriză în calitate de antrenor al primei echipe în decurs de o lună de la preluarea clubului din regiunea elveţiană vorbitoare de italiană în august 2021 de către Mansueto.

Această stabilitate, un aspect tot mai rar în fotbalul european, este răsplătită în acest sezon care a început în iulie, la patru zile după finala Cupei Mondiale din America de Nord, cu meciurile din preliminariile Conference League.

Parcursul echipei elveţiene în Conference League a inclus meciuri în Kosovo, Insulele Feroe şi Georgia, reuşind să ajungă în grupele competiţiei.

În primele două etape, a învins-o pe Steaua Roşie Belgrad cu 3-2, iar apoi a zdrobit-o pe Getafe, la Madrid, cu 5-2.

Programul încărcat cu opt meciuri europene la jumătatea săptămânii până în prezent, alte patru vor mai avea loc până la pauza din luna decembrie, fiind o presiune considerabilă pentru o echipă cu un lot relativ redus.

''Este o performanţă care mă umple de mândrie'', a spus duminică antrenorul Croci-Torti după victoria cu FC Basel.

''Am văzut echipa obosită la antrenamente pentru că meciuri ca acelea împotriva lui Getafe şi Steaua Roşie Belgrad şi-au spus cuvântul'', a adăugat tehnicianul.

Jucători din naționala Italiei, dar și din Haiti

Fundaşul Hannes Delcroix a jucat la Cupa Mondială în toate cele trei meciuri pentru naţionala Haiti, Mattia Zanotti a venit de la Inter Milano după ce a jucat cu Italia finala Cupei Mondiale Under-20 în 2023, iar Antonios Papadopoulos a venit în 2024 de la Borussia Dortmund.

Experienţa la nivelul veteranilor este asigurată de jucători precum Renato Steffen şi portarul David von Ballmoos, care a jucat în Liga Campionilor pentru alt club elveţian, Young Boys Berna.

Young Boys Berna este cea mai apropiată şi importantă adversară pentru Lugano din liga elveţiană, singura echipă cu care a remizat în acest sezon, chiar dacă antrenorul Croci-Torti este precaut în privinţa sfârşitului celui de-al 78-lea sezon în care clubul elveţian aşteaptă obţinerea unui nou titlu de campioană. O astfel de reuşită ar veni după povestea de succes a lui Thun în luna mai, subliniază Agerpres.

''Este abia noiembrie, orice se poate întâmpla. Ceea ce trebuie să ştim despre acest lucru, totuşi, este auto-conştientizarea. Duminică am arătat că putem câştiga chiar şi când ne chinuim'', a mai completat Croci-Torti.

Clasamentul din Elveția