Paris Saint-Germain a surclasat-o pe Villarreal cu 6-0, în deplasare, marţi seara, în etapa a patra din UEFA Champions League.

Villarreal - PSG 0-6: dublă Fabian Ruiz, a înscris și un debutant de 17 ani

PSG, deţinătoarea trofeului, a scufundat ''Submarinul galben'' după primele 20 de minute, în care a marcat de patru ori, prin Joao Neves (9), Desire Doue (12), Senny Mayulu (13) şi Fabian Ruiz (17) - foto.

Parizienii au mai înscris de două ori după pauză, prin același Fabian Ruiz (50) şi debutantul de 17 ani David Boly (78).

Echipa antrenată de Luis Enrique a câștigat ultimele două ediții din Champions League (2025 și 2026) și este momentan singura formație cu 4 victorii în primele 4 meciuri din actualul sezon UCL, golaveraj 20-5!

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