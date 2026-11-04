Paris Saint-Germain a surclasat-o pe Villarreal cu 6-0, în deplasare, marţi seara, în etapa a patra din UEFA Champions League.
Villarreal - PSG 0-6: dublă Fabian Ruiz, a înscris și un debutant de 17 ani
PSG, deţinătoarea trofeului, a scufundat ''Submarinul galben'' după primele 20 de minute, în care a marcat de patru ori, prin Joao Neves (9), Desire Doue (12), Senny Mayulu (13) şi Fabian Ruiz (17) - foto.
Parizienii au mai înscris de două ori după pauză, prin același Fabian Ruiz (50) şi debutantul de 17 ani David Boly (78).
Echipa antrenată de Luis Enrique a câștigat ultimele două ediții din Champions League (2025 și 2026) și este momentan singura formație cu 4 victorii în primele 4 meciuri din actualul sezon UCL, golaveraj 20-5!
Clasamentul din Champions League
Rezultatele și marcatorii de marţi din etapa a patra din Champions League
Galatasaray Istanbul - VfB Stuttgart 2-0
A marcat: Aleksei Batrakov 12, 15.
Şahtior Doneţk - Sporting Lisabona 0-1, la Londra
A marcat: Issa Doumbia 59.
Atletico Madrid - Bayern Munchen 0-2
Au marcat: Lennart Karl 54, Konrad Laimer 74.
FC Barcelona - Aston Villa 3-0
Au marcat: Lamine Yamal 7, Raphinha 52, 64.
Bodo/Glimt - Lille OSC 0-0
Feyenoord Rotterdam - Inter Milano 0-3
Au marcat: Yann Bisseck 8, Pio Esposito 34, Piotr Zielinski 54.
LASK Linz - Slovan Bratislava 4-0
Au marcat: Kasper Joergensen 19, 37, Robert Ljubicic 44, Samuel Adeniran 48.
Manchester United - AS Roma 3-2
Au marcat: Bruno Fernandes 58 - penalty, Matheus Cunha 83, 86, respectiv Matias Soule 11, Donyell Malen 18 - penalty.
Cartonaş roşu: Matheus Cunha 90+1.
Villarreal - Paris Saint-Germain 0-6
Au marcat: Joao Neves 9, Desire Doue 12, Senny Mayulu 13, Fabian Ruiz 17, 50, David Boly 78.
* Miercuri vor avea loc meciurile AEK Atena - Real Madrid, Fenerbahce - Liverpool (ambele de la 19:45), Borussia Dortmund - Real Betis Sevilla, FC Porto - Napoli, RC Lens - Como, PSV Eindhoven - FC Bruges, RB Leipzig - Manchester City, Slavia Praga - Arsenal, Viking Stavanger - Sabah FK (toate de la 22:00). Info: Agerpres