Formația dirijată de Elias Charalambous a obținut toate cele trei puncte din confruntarea cu gruparea pregătită de Mirel Rădoi în etapa cu numărul 12 din sezonul regulat al Superligii României.



Unicul gol al partidei a fost înscris de Florin Tănase, care a fructificat elegant o lovitură de la 11 metri în prima repriză (minutul 39).



Tot el a și ratat un penalty spre finalul actului secund.



Ce a scris FCSB despre Universitatea Craiova după meciul de duminică



După meci, FCSB a consemnat rezultatul victorios în fața oltenilor. Mai mult, clubul, pe rețelele social media, a sugerat și faptul că oltenii nu au avut capacitatea necesară de a-l învinge pe Ștefan Târnovanu, goalkeeperul roș-albaștrilor.



”Campionii României au obținut a doua victorie consecutivă în Superliga, după ce au trecut de fostul lider al clasamentului, Universitatea Craiova, cu 1-0.



Singurul gol al partidei i-a aparținut lui Florin Tănase, care a transformat impecabil, în minutul 39, o lovitură de pedeapsă obținută de Alexandru Stoian. Același Tănase a ratat, în a doua parte, o altă lovitură de la 11 metri, însă oaspeții nu au avut capacitatea de a-i pune probleme lui Ștefan Târnovanu și scorul a rămas același până la final.



Pentru roș-albaștri urmează trei zile libere, în condițiile în care a venit o nouă pauză cauzată de meciurile echipelor naționale. Nu este valabil, însă, pentru Ștefan Târnovanu, Mihai Popescu, Florin Tănase, David Miculescu și Daniel Bîrligea, care au fost convocați pentru meciurile României cu Republica Moldova și Austria, care se vor disputa pe Arena Națională.



De asemenea, David Kiki a fost și el convocat la echipa națională a Statului Benin, care va evolua în preliminariile Cupei Mondiale împotriva Rwandei și a Nigeriei.



Clubul nostru le mulțumește celor peste 11.000 de suporteri prezenți la stadion și îi așteaptă în număr cât mai mare la următoarele partidei”, a scris FCSB pe rețelele social media.



Cum arată clasamentul

