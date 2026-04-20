Cele două echipe și-au dat întâlnire la Ovidiu, în etapa cu numărul 5 din play-out-ul Superligii României. La capătul celor 90 de minute, FCSB s-a impus cu 3-2 și a înregistrat toate cele trei puncte.

Flavius Stoican fierbe de furie după înfrângerea cu FCSB: ”Nu am venit aici să cocoloșesc pe nimeni! Stăm după Hagi sau Gică Popescu?”

După meci, Flavius Stoican s-a arătat extrem de dezamăgit de înfrângerea de la Ovidiu, în ideea în care jucătorii Farului au vrut neapărat victoria, așa cum a evidențiat după meci și Denis Alibec.

”Cred că am fost naivi, ăsta e un cuvânt clar, naivitatea. Ne-am luat cu foarte mare ușurință goluri. Nu pot spune că FCSB nu joacă sau nu au jucători cu potențial.

Nu vreau să ne cocoloșim. Nu am venit la echipa asta doar ca sa cocoloșesc pe unul sau altul. Avem potențial. Nu trebuie să așteptăm pe Gică Hagi sau Gică Popescu că intră pe teren. Nu vreau să ne cocoloșim.

Vreau ca începând de la meciul de la Arad să demonstrăm că avem potențial. În 10-15 minute, avem 1-0 la pauză... Sunt atât de dezamăgit. În prima repriză am fost agresivi, ne dublam, dar în a doua repriză mi s-a părut...

Dar e doar un meci. Le-am spus în vestiar că trebuie să ne trezim. Nu numai ei sunt, și eu poate trebuie să schimb ceva. Arde baraca. Asta e realitatea. Puteam să batem FCSB astăzi dacă eram atenți, dacă nu tratam superficial.

Știam la ce echipă vin. Trebuie să le setez în creier că trebuie să trecem și la munca de jos. Trebuie să luăm și mopul, și târnăcopul, să recuperăm ca să ne punem în valoare calitățile.

Știam unde vin, știam ce jucători accidentați sunt. Larie și Țîru sunt pe ultima sută de metri. Vom vedea ce va zice și doctorul. Eu sper ca săptămâna viitoare să înceapă antrenamentele, dar sunt pe drumul cel bun.

În momentele grele acolo se văd caracterele tari. Când ne e greu, vreau ca toată lumea să tragă. Și vorbesc și în atac, nu doar în apărare. Dar sunt sigur că o scoatem la cap, sunt convins, de asta vă spun. Sunt convins că o să schimb asta.

Să rămânem în prima ligă, asta e obiectivul de bază. Vreau mai mult”, a spus Flavius Stoican.

Farul - FCSB 2-3

La Ovidiu, Eduard Radaslavescu a deschis scorul în minutul 43, dar FCSB a turat motoarele după pauză și a întors soarta meciului. Joao Paulo (56'), Juri Cisotti (62') și Florin Tănase (64') au făcut 3-1.

Scorul final a fost stabilit în minutul 72, în urma reușitei lui Denis Alibec, care la începutul actualei stagiuni era legitimat la gruparea roș-albastră. Tănasă i-a pasat decisiv lui Alibec.