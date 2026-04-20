Denis Alibec s-a dezlănțuit după eșecul cu FCSB: ”Trebuie să fim bărbați!”

Denis Alibec s-a dezlănțuit după eșecul cu FCSB: ”Trebuie să fim bărbați!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Farul Constanța a pierdut la Ovidiu cu FCSB, scor 2-3.

TAGS:
Denis AlibecFarul Constantafarulfarul foreverFCSB
Din articol

Flavius Stoican a debutat cu un eșec la Farul, după ce FCSB a surclasat clubul din Ovidiu. Cele două echipe s-au întâlnit în etapa cu numărul 5 din play-out-ul Superligii României.

După meci, Denis Alibec, revenit la Farul în iarnă după ce a fost lăsat să plece liber de contract de la gruparea roș-albastră, a tunat la flash-interviu.

Alibec a explicat că Farul trebuie să câștige și să iasă din zona care-i poate aduce un baraj pentru retrogradare, nicidecum cupe europene.

Denis Alibec s-a dezlănțuit după eșecul cu FCSB: ”Trebuie să fim bărbați!”

  • Alibec2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

”Am o repriză bunicică. Am condus cu 1-0, iar după pauză nu am reușit să ieșim la fel de montați. Am pierdut meciul pe 3 momente bune ale FCSB-ului.

E al treilea meci când se întâmplă asta. Trebuie să fim bărbați! Trebuie să stăm cu fruntea sus și să mergem la UTA să câștigăm! Trebuie să o scoatem la capăt.

Nu reușim să câștigăm, nu reușim să luăm puncte și nu reușim să jucăm fotbal!

Este foarte supărat (n.r. Flavius Stoican). Săptămâna asta ne-am antrenat foarte bine cu dânsul. Am fost montați și eram 100% siguri că vom câștiga acest joc.

După pauză parcă a intrat altă echipă. Avem nevoie de toată lumea, suporteri, jucători, conducere, pentru că doar așa o putem scoate la capăt.

Trebuie să dăm totul pentru acest club, pentru că nu merită să fie unde este acum”, a spus Alibec.

Farul - FCSB 2-3

La Ovidiu, Eduard Radaslavescu a deschis scorul în minutul 43, dar FCSB a turat motoarele după pauză și a întors soarta meciului. Joao Paulo (56'), Juri Cisotti (62') și Florin Tănase (64') au făcut 3-1.

Scorul final a fost stabilit în minutul 72, în urma reușitei lui Denis Alibec, care la începutul actualei stagiuni era legitimat la gruparea roș-albastră. Tănasă i-a pasat decisiv lui Alibec.

  • Farul constanta fcsb play out superliga superbet 20042026 12
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Cu câți bani a rămas românul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker, după impozit
Alex Dobre, la FCSB după scandalul de la Rapid? Reacția lui Gigi Becali
A venit contraoferta pentru Mirel Rădoi, prins între FCSB și Gaziantep: "5 milioane de euro pe an"
Alex Dobre, la FCSB după scandalul de la Rapid? Reacția lui Gigi Becali
Alex Dobre, la FCSB după scandalul de la Rapid? Reacția lui Gigi Becali
Cum a motivat Ștefan Târnovanu gafele de la Ovidiu + ce a spus despre plecarea lui Rădoi: ”A vorbit cu noi după meci”
Florin Tănase, încurcat la flash-interviu! Ce a spus despre plecarea lui Rădoi
"A fost ultima partidă?" Răspunsul lui Mirel Rădoi după Farul - FCSB: "Pentru mulți par mai prostuț"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Nicolae Stanciu și-a dat acordul pentru transfer și revine în Superligă!

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Șumudică își dă palme: turcii au dezvăluit de ce Gaziantep l-a scos de pe listă și l-a abordat pe Rădoi

A răspuns „prezent” înainte să fie strigat! Antrenorul care e gata să o preia pe FCSB: „Sunt pregătit!”

Partenera lui Horațiu Moldovan, postare de cinci stele pe rețelele sociale: ”Strălucești! Ești superbă”

Trump dă lovitura decisivă Iranului: „Perspective sumbre!“



Recomandarile redactiei
A venit contraoferta pentru Mirel Rădoi, prins între FCSB și Gaziantep: "5 milioane de euro pe an"
Alex Dobre, la FCSB după scandalul de la Rapid? Reacția lui Gigi Becali
Alex Dobre, la FCSB după scandalul de la Rapid? Reacția lui Gigi Becali
Cum a motivat Ștefan Târnovanu gafele de la Ovidiu + ce a spus despre plecarea lui Rădoi: ”A vorbit cu noi după meci”
Cum a motivat Ștefan Târnovanu gafele de la Ovidiu + ce a spus despre plecarea lui Rădoi: ”A vorbit cu noi după meci”
"A fost ultima partidă?" Răspunsul lui Mirel Rădoi după Farul - FCSB: "Pentru mulți par mai prostuț"
"A fost ultima partidă?" Răspunsul lui Mirel Rădoi după Farul - FCSB: "Pentru mulți par mai prostuț"
Florin Tănase, încurcat la flash-interviu! Ce a spus despre plecarea lui Rădoi
Florin Tănase, încurcat la flash-interviu! Ce a spus despre plecarea lui Rădoi
Alte subiecte de interes
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Denis Alibec, salariu de boier la Farul! A devenit cel mai bine plătit fotbalist din istoria clubului
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Una caldă, alta rece pentru FCSB! Ilie Dumitrescu a văzut prima repriză cu Farul și a găsit veriga slabă, dar și soluția pentru returul cu Sparta
Verdictul lui Costel Gâlcă după ce Florin Tănase a semnat cu FCSB, iar Denis Alibec, cu Farul Constanța
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
CITESTE SI
stirileprotv Surse: Ce le-a transmis premierul Ilie Bolojan colegilor din PNL, în timp ce PSD vota scoaterea miniștrilor de la guvernare

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv „Momentul adevărului”: 97,7% „pentru” și 2,3% „împotrivă”. PSD iese din Guvern și declanșează criza politică în România

stirileprotv România în blocaj politic. Între moțiunea de cenzură a PSD și riscul anticipatelor. Cum se va tranșa lupta pentru putere

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!