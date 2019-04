"Play-out? Baaaiii, out!" Mihai Mironica, dupa meciul dezastruos dintre Poli Iasi si Dinamo

Poli Iasi a facut o demonstratie perfecta despre cum sa pierzi un meci in care adversarul nu face nimic.

Autor: Mihai Mironica



Nu este chiar asa de usor sa faci rost de o infrangere in fata unei echipe precum Dinamo care nu izbutea sa creeze o minima, o minimalissima faza de fotbal. Pentru a obtine acest insucces extrem de greu de procurat, Iasi a avut nevoie de geniul de “comisar” al lui Cioinac, cel mai mare sabotor al propriei echipe dintre toate calamitatile de jucatori din Liga 1. Vazand cu cata insistenta este tinut pe teren acest personaj care si-a torpilat de atatea ori propria echipa, ai spune ca Cioinac are poze compromitatoare cu Stoican sau Ambrosie... Asta apropo de legenda de budoar cu presedintele Iasiului... Dupa penalty-ul demn de epoca cooperativei, cacofonie acceptata in fotbal, Cioinac a iesit “accidentat”. Maurul isi facuse datoria, maurul putea sa moara in acest meci...

Dupa lupte seculare, in care fiica sa a vamuit o echipa noua spre Stefan cel Mare, Rednic a reusit sa construiasca o trupa de Mamuti, ca sa apelam la numele celui aruncat in lupta la pauza, Mamoutou N’Diaye. O adunatura de jucatori fara vreo sclipire tehnica, un fel de Dinamo Clinceni, un afront la adresa unui brand pentru care au jucat fotbalisti precum Talnar, Multescu, Orac, Lupu, Sabau, Vaiscovici, Zicu, Niculescu...

La penibilul sublim al acestei partide au contribuit si eliminarea lui Chivulete, dictata impotriva lui Reda Jaadi ca de un folclorist cu fluier, precum si zvarcolirile lui Rus in respectiva faza dupa care respectivul ar merita supranumele Laurentiu Ras. De mare efect si gluma de final de film a lui Rednic cu Christovao si galopul acestuia incheiat cu sutul spre gaura neagra fotografiata recent.

Dupa un astfel de meci ar trebui sa le fie retinute carnetele antrenorilor, jucatorilor, arbitrului si managerilor care au alcatuit astfel de echipe. Mi-a placut aerul profund cu care Stoican privea spre nimicul din teren precum un vizitator catre un perete alb, dar patruns de ideea ca este la un muzeu de arta abstracta.

La barza chioara ii face Dumnezeu cuib, spune o zicere din popor care pare a fi inventata de un fotbalist la ce forma gramaticala are. Rednic s-a dus cu barza sa chioara la Iasi precum Iulia Albu cu gaina ei, dar cumva si-au facut un cuib de 3 puncte. Asta e pana la urma diferenta dintre epocile acestui sezon la Dinamo, Rednic castiga urat la Iasi, Bratu pierdea mai frumos acolo.