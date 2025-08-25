Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano și confirmat de RMC Sport, OM a deschis negocierile cu Real Madrid pentru aducerea lui Dani Ceballos sub formă de împrumut, cu opțiune de cumpărare.



„CFR-istul” De Zerbi pregătește un transfer nebun la Marseille



Marseille caută un mijlocaș ofensiv cu profil de conducător de joc, iar spaniolul bifează toate cerințele lui De Zerbi. Transferul ar putea veni și în contextul situației incerte a lui Adrien Rabiot, aflat pe lista de plecări.



La 29 de ani, Dani Ceballos se află într-o situație complicată pe „Bernabeu”. După ce a fost împrumutat la Arsenal timp de două sezoane și a prins mai multă constanță sub comanda lui Carlo Ancelotti, venirea lui Xabi Alonso pe banca Realului l-a scos din echipă. În acest sezon, a bifat doar 75 de minute în 8 meciuri și a fost lăsat în umbra lui Arda Guler.



Un transfer la Marseille ar putea fi șansa relansării pentru spaniol și, totodată, o lovitură de imagine pentru OM, care continuă să viseze la un sezon mare sub comanda lui De Zerbi.



