Campioana României este deja calificată în faza principală Conference League, însă Gigi Becali își dorește ca echipa sa să ajungă din nou în Europa League, unde sezonul trecut a întrecut toate așteptările.

Reacția scoțienilor după FCSB - FC Argeș 0-2

Rezultatul cu FC Argeș l-a îngrijorat pe Charalambous înaintea returului cu Aberdeen, care și-a certat elevii pentru atitudinea arătată în meciul de pe Arena Națională. Scoțienii au remarcat reacția dură a lui Charalambous.

Roș-albaștrii au obținut o remiză în prima manșă cu Aberdeen, scor 2-2, iar echipa calificată în faza principală a competiției se decide în returul de la București, joi, de la 21:30, meci ce va fi transmis LIVE pe PRO TV și VOYO.

”Antrenorul lui FCSB, Elias Charalambous, le-a cerut jucătorilor săi să verse sânge împotriva lui Aberdeen în această săptămână, în contextul unei lovituri majore suferite înaintea meciului din Europa League.

FCSB a suferit o înfrângere șocantă cu 2-0 pe teren propriu în fața nou-promovatei Argeș Pitești, ceea ce l-a determinat pe antrenorul cipriot să-și acuze propriii jucători că au avut o atitudine greșită, echipa ajungând astfel la doar o singură victorie în șapte meciuri de campionat în acest sezon. Și le-a cerut jucătorilor să aibă o reacție în meciul împotriva câștigătoarei Cupei Scoției”, a scris Daily Record.

Ce a spus Elias Charalambous după meci

”Lucrurile au fost foarte clare în această seară, am simțit-o în timpul jocului. Dacă nu dai 100% și nu-ți dai viața pe teren... E greu în prima ligă a României. Nu am arătat că ne dorim să câștigăm acest meci. Dacă nu dai totul, dacă nu verși sânge pe teren, nu câștigi. Nu am făcut nimic!

Pentru mine, atitudinea e cea mai importantă. Dacă dăm totul, e OK. Dacă ne-am dat viața din primul minut e OK, dar astăzi nu pot spune aceste lucruri. Au luptat mai mult decât noi, și-au dorit mai mult să câștige, e simplu.

Anul trecut, la toate antrenamentele, la toate jocurile, am dat totul! Pentru mine, atitudinea contează mai mult decât orice altceva! Dacă nu dăm totul, degeaba! Trebuie să schimbăm atitudinea.

E pentru prima oară când mă auziți spunând asta... În seara aceasta, a fost clar! Uneori, am simțit că nu este corect din partea voastră, a jurnaliștilor, să spuneți anumite lucruri. Dar astăzi nu am arătat nimic. Astăzi nu am dat totu!l Poate e pentru prima oară când mă auziți așa...Dar e pentru prima oară când am simțit că nu suntem unde ar trebui să fim pentru a câștiga un campionat!

Nu suntem în direcția bună, trebuie să găsim un echilibru pentru a ne îmbunătăți și avea stabilitate în echipă. Sunt îngrijorat... Doar atitudinea ne poate califica (n.r. cu Aberdeen), doar asta putem schimba. Trebuie să dăm totul, să vărsăm sânge. Dacă nu înțelegem asta, vom avea probleme”, a spus Charalambous după meci.

VIDEO Rezumat Aberdeen - FCSB 2-2

