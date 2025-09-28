Bate vântul pe Arena Națională, la FCSB - Oțelul. Cum arată tribunele

FCSB obișnuiește să atragă suporterii la stadion, dar în cazul meciului cu Oțelul, temperatura scăzută, dar și vântul de 7km/h i-au făcut pe fani să nu se mai îngrămădească.

Cele două echipe și-au dat întâlnire duminică seară, de la ora 20:30, în etapa cu numărul 11 din sezonul regulat al Superligii României. La ora disputării partidei, termometrele din Capitală indicau 16 grade Celsius.

Sursă Foto: Corespondenți Pro TV



Echipele de start



FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Alhassan, F. Tănase - M. Toma, Olaru, Thiam - Bîrligea

Rezerve: Zima, Udrea, Alibec, Miculescu, Kiki, M. Popescu, Edjouma, Politic, Chiricheș, Cisotti, Oct. Popescu, A. Stoian

Antrenor: Elias Charamabous



Oțelul: Dur-Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Soriano, Holz - Ferreira, Lameira, Moreira - Sandu, Dos Santos, Lopes

Rezerve: I. Popescu, Ursu, S. Rus, Neicu, Tovar, Postelnicu, A. Ciobanu, Cihra, Frunză, Bordun, Araujo

Antrenor: Laszlo Balint



FCSB - Oțelul Galați, înainte de meciul direct



Partida are o miză personală și pentru antrenorul Elias Charalambous. Cipriotul va bifa meciul cu numărul 100 pe banca tehnică în Superliga, devenind doar al patrulea antrenor străin din istorie care atinge această bornă. Aniversarea vine însă într-un context extrem de dificil, cu echipa în criză de rezultate în campionat.



De partea cealaltă, Oțelul vine la București fără mari complexe. Chiar dacă moldovenii nu au câștigat niciun meci în deplasare în acest sezon, având doar două remize și două eșecuri, amintirea ultimului succes direct le dă speranțe.



Pe 26 iulie 2024, echipa antrenată atunci de Dorinel Munteanu, acum de Laszlo Balint, câștiga cu un neverosimil 2-0 chiar pe terenul campioanei. Mai mult, statistica arată că FCSB nu i-a mai învins pe gălățeni, pe teren propriu, în campionat, din 2 septembrie 2012, de la un 2-1 chinuit.

