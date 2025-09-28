Cele două echipe și-au dat întâlnire duminică seară, de la ora 20:30, în etapa cu numărul 11 din sezonul regulat al Superligii României. La ora disputării partidei, termometrele din Capitală indicau 16 grade Celsius.
Bate vântul pe Arena Națională, la FCSB - Oțelul. Cum arată tribunele
FCSB obișnuiește să atragă suporterii la stadion, dar în cazul meciului cu Oțelul, temperatura scăzută, dar și vântul de 7km/h i-au făcut pe fani să nu se mai îngrămădească.
Sursă Foto: Corespondenți Pro TV
Echipele de start
- FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Alhassan, F. Tănase - M. Toma, Olaru, Thiam - Bîrligea
Rezerve: Zima, Udrea, Alibec, Miculescu, Kiki, M. Popescu, Edjouma, Politic, Chiricheș, Cisotti, Oct. Popescu, A. Stoian
Antrenor: Elias Charamabous
- Oțelul: Dur-Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Soriano, Holz - Ferreira, Lameira, Moreira - Sandu, Dos Santos, Lopes
Rezerve: I. Popescu, Ursu, S. Rus, Neicu, Tovar, Postelnicu, A. Ciobanu, Cihra, Frunză, Bordun, Araujo
Antrenor: Laszlo Balint
FCSB - Oțelul Galați, înainte de meciul direct
Partida are o miză personală și pentru antrenorul Elias Charalambous. Cipriotul va bifa meciul cu numărul 100 pe banca tehnică în Superliga, devenind doar al patrulea antrenor străin din istorie care atinge această bornă. Aniversarea vine însă într-un context extrem de dificil, cu echipa în criză de rezultate în campionat.
De partea cealaltă, Oțelul vine la București fără mari complexe. Chiar dacă moldovenii nu au câștigat niciun meci în deplasare în acest sezon, având doar două remize și două eșecuri, amintirea ultimului succes direct le dă speranțe.
Pe 26 iulie 2024, echipa antrenată atunci de Dorinel Munteanu, acum de Laszlo Balint, câștiga cu un neverosimil 2-0 chiar pe terenul campioanei. Mai mult, statistica arată că FCSB nu i-a mai învins pe gălățeni, pe teren propriu, în campionat, din 2 septembrie 2012, de la un 2-1 chinuit.