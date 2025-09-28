FOTO ȘI VIDEO Bate vântul pe Arena Națională, la FCSB - Oțelul. Cum arată tribunele

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB - Oțelul Galați, LIVE TEXT - AICI.

TAGS:
FCSBOtelul GalatiArena NationalaSuperliga
Din articol

Cele două echipe și-au dat întâlnire duminică seară, de la ora 20:30, în etapa cu numărul 11 din sezonul regulat al Superligii României. La ora disputării partidei, termometrele din Capitală indicau 16 grade Celsius.

Bate vântul pe Arena Națională, la FCSB - Oțelul. Cum arată tribunele

FCSB obișnuiește să atragă suporterii la stadion, dar în cazul meciului cu Oțelul, temperatura scăzută, dar și vântul de 7km/h i-au făcut pe fani să nu se mai îngrămădească.

  • Vlcsnap 2025 09 28 20h47m30s449
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sursă Foto: Corespondenți Pro TV

Echipele de start

  • FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Alhassan, F. Tănase - M. Toma, Olaru, Thiam - Bîrligea

Rezerve: Zima, Udrea, Alibec, Miculescu, Kiki, M. Popescu, Edjouma, Politic, Chiricheș, Cisotti, Oct. Popescu, A. Stoian

Antrenor: Elias Charamabous

  • Oțelul: Dur-Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Soriano, Holz - Ferreira, Lameira, Moreira - Sandu, Dos Santos, Lopes

Rezerve: I. Popescu, Ursu, S. Rus, Neicu, Tovar, Postelnicu, A. Ciobanu, Cihra, Frunză, Bordun, Araujo

Antrenor: Laszlo Balint

FCSB - Oțelul Galați, înainte de meciul direct

Partida are o miză personală și pentru antrenorul Elias Charalambous. Cipriotul va bifa meciul cu numărul 100 pe banca tehnică în Superliga, devenind doar al patrulea antrenor străin din istorie care atinge această bornă. Aniversarea vine însă într-un context extrem de dificil, cu echipa în criză de rezultate în campionat.

De partea cealaltă, Oțelul vine la București fără mari complexe. Chiar dacă moldovenii nu au câștigat niciun meci în deplasare în acest sezon, având doar două remize și două eșecuri, amintirea ultimului succes direct le dă speranțe.

Pe 26 iulie 2024, echipa antrenată atunci de Dorinel Munteanu, acum de Laszlo Balint, câștiga cu un neverosimil 2-0 chiar pe terenul campioanei. Mai mult, statistica arată că FCSB nu i-a mai învins pe gălățeni, pe teren propriu, în campionat, din 2 septembrie 2012, de la un 2-1 chinuit.

ARTICOLE PE SUBIECT
ACUM: FCSB - Oțelul Galați 1-0 | &bdquo;Roș-albaștrii&rdquo; deschid scorul din penalty
ACUM: FCSB - Oțelul Galați 1-0 | „Roș-albaștrii” deschid scorul din penalty
ULTIMELE STIRI
ACUM: FCSB - Oțelul Galați 1-0 | &bdquo;Roș-albaștrii&rdquo; deschid scorul din penalty
ACUM: FCSB - Oțelul Galați 1-0 | „Roș-albaștrii” deschid scorul din penalty
Zi de foc &icirc;n Ligue 1! ACUM: Rennes - Lens 0-0 + toate rezultatele serii
Zi de foc în Ligue 1! ACUM: Rennes - Lens 0-0 + toate rezultatele serii
Trei schimbări la FCSB! Jucătorii, taxați după repriza slabă cu Oțelul
Trei schimbări la FCSB! Jucătorii, taxați după repriza slabă cu Oțelul
Fix ce nu voia FCSB! S-a accidentat după jumătate de oră și riscă să piardă meciul din Europa
Fix ce nu voia FCSB! S-a accidentat după jumătate de oră și riscă să piardă meciul din Europa
Cum a fost surprins Mircea Lucescu &icirc;n tribune la FCSB - Oțelul, după o primă repriză la turație mică pe Arena Națională
Cum a fost surprins Mircea Lucescu în tribune la FCSB - Oțelul, după o primă repriză la turație mică pe Arena Națională
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
ACUM: FCSB - Oțelul Galați 1-0 | &bdquo;Roș-albaștrii&rdquo; deschid scorul din penalty

ACUM: FCSB - Oțelul Galați 1-0 | „Roș-albaștrii” deschid scorul din penalty

Zi de foc &icirc;n Ligue 1! ACUM: Rennes - Lens 0-0 + toate rezultatele serii

Zi de foc în Ligue 1! ACUM: Rennes - Lens 0-0 + toate rezultatele serii

Trei schimbări la FCSB! Jucătorii, taxați după repriza slabă cu Oțelul

Trei schimbări la FCSB! Jucătorii, taxați după repriza slabă cu Oțelul

Fix ce nu voia FCSB! S-a accidentat după jumătate de oră și riscă să piardă meciul din Europa

Fix ce nu voia FCSB! S-a accidentat după jumătate de oră și riscă să piardă meciul din Europa

Cum a fost surprins Mircea Lucescu &icirc;n tribune la FCSB - Oțelul, după o primă repriză la turație mică pe Arena Națională

Cum a fost surprins Mircea Lucescu în tribune la FCSB - Oțelul, după o primă repriză la turație mică pe Arena Națională

Ce a spus Ianis Zicu, după ce Farul a ratat penalty &icirc;n ultimele minute

Ce a spus Ianis Zicu, după ce Farul a ratat penalty în ultimele minute



Recomandarile redactiei
ACUM: FCSB - Oțelul Galați 1-0 | &bdquo;Roș-albaștrii&rdquo; deschid scorul din penalty
ACUM: FCSB - Oțelul Galați 1-0 | „Roș-albaștrii” deschid scorul din penalty
Fix ce nu voia FCSB! S-a accidentat după jumătate de oră și riscă să piardă meciul din Europa
Fix ce nu voia FCSB! S-a accidentat după jumătate de oră și riscă să piardă meciul din Europa
Trei schimbări la FCSB! Jucătorii, taxați după repriza slabă cu Oțelul
Trei schimbări la FCSB! Jucătorii, taxați după repriza slabă cu Oțelul
Cum a fost surprins Mircea Lucescu &icirc;n tribune la FCSB - Oțelul, după o primă repriză la turație mică pe Arena Națională
Cum a fost surprins Mircea Lucescu în tribune la FCSB - Oțelul, după o primă repriză la turație mică pe Arena Națională
Zi de foc &icirc;n Ligue 1! ACUM: Rennes - Lens 0-0 + toate rezultatele serii
Zi de foc în Ligue 1! ACUM: Rennes - Lens 0-0 + toate rezultatele serii
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Mircea Rednic a auzit declarația lui Dorinel Munteanu și a răbufnit: &rdquo;Păi tu meritai victoria?&rdquo; / &rdquo;A fost teatru?&rdquo;
Mircea Rednic a auzit declarația lui Dorinel Munteanu și a răbufnit: ”Păi tu meritai victoria?” / ”A fost teatru?”
UTA Arad - Oțelul Galați 1-1! Dunărenii, fără &icirc;nfr&acirc;ngere &icirc;n Superligă! Elevii lui Mircea Rednic au egalat &icirc;n ultimul minut
UTA Arad - Oțelul Galați 1-1! Dunărenii, fără înfrângere în Superligă! Elevii lui Mircea Rednic au egalat în ultimul minut
Dinamo - FK Csikszereda 2-0! Dennis Politic le-a netezit c&acirc;inilor drumul către un nou sezon &icirc;n prima ligă
Dinamo - FK Csikszereda 2-0! Dennis Politic le-a netezit "câinilor" drumul către un nou sezon în prima ligă
Reacția presei maghiare după ce steagul Ținutului Secuiesc a fost interzis pe Arena Națională. Suporter: E doar un steag! Pentru ce?
Reacția presei maghiare după ce steagul Ținutului Secuiesc a fost interzis pe Arena Națională. Suporter: "E doar un steag! Pentru ce?"
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!