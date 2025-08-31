La trei zile după calificarea în faza principală din Conference League, Universitatea Craiova a condus la Botoșani din minutul 62, după un gol înscris de Alexandru Cicâldău. Moldovenii au restabilit egalitatea 10 minute mai târziu prin Hervin Ongenda, după o nesincronizare între portarul Lung și fundașii oltenilor.



Leo Grozavu: "Universitatea Craiova, cea mai bună echipă pe care am întâlnit-o"

După meci, Leo Grozavu nu a dorit să îl critice pe tânărul Narcis Ilaș, care a greșit la golul lui Cicâldău. Antrenorul lui FC Botoșani consideră că Universitatea Craiova este cea ma bună echipă pe care a înfruntat-o în acest sezon și se bucură de "punctul de moral".



"Nu sunt supărat pe Ilaș. E fotbal, se poate greși. Ilaș e născut în 2007, e un jucător de perspectivă cu reale calități. Nu putem fi supărați că mai face și el câte o greșeală. Se mai întâmplă.



Mie nu îmi place să fac comparații cu sezonul trecut. E alt an, altă atmosferă, totul e diferit. Încercăm să creștem de la joc, să acumulăm puncte. E bine că am legat al patrulea rezultat fără înfrângere. Îi felicit pe băieți pentru dăruire. Am făcut o a doua repriză mult mai bine decât prima.



Trebuie să rămânem echilibrați. A trecut doar o jumătate din turul de campionat. Mai sunt multe etape și trebuie să muncim în continuare. La fel, orice punct contează.



Craiova, o echipă foarte bună. Cea mai bună echipă pe care am întâlnit-o. Echipă cu jucători valoroși, cu calitate. Nu întâmplător au obținut performanțele din Europa, iar în campionat sunt fără înfrângere. Până la urmă, noi suntem o echipă mică, dar încercăm să facem față cu forțele noastre. Am reușit să luăm un punct, un rezultat de moral", a spus Leo Grozavu.

Universitatea Craiova rămâne lider în Superliga după 8 etape, cu 20 de puncte. De partea cealaltă, FC Botoșani e pe 5, cu 13 puncte.

