FINAL DE SEZON! Florin Gardos, accidentare grava din cauza gazonului: "E o recidiva!"

Florin Gardos a jucat doar 3 meciuri pentru Craiova.

Gardos a revenit in Romania ca sa-si relanseze cariera, dupa doi ani de chin in Anglia la Southampton.

Fundasul s-a impus greu in echipa Craiovei, insa in ultima perioada a devenit om de baza. Titular in partida cu Viitorul, Gardos s-a accidentat in minutul 30, dupa ce a lovit mingea fara sa fie atacat de adversar. Marcel Popescu a anuntat ca sunt sanse mari ca Gardos sa nu mai joace in acest final de sezon, fiind vorba de o recidiva a unei accidentari mai vechi.

"Este vorba despre o recidiva. Are o problema musculara, e cu doctorul la un control RMN si va face si o ecografie. E ingrijoratoare starea sa. Nu se reface mai devreme de doua - trei saptamani, asa la prima vedere...", a spus oficialul echipei oltene, la Digi Sport.

Devis Mangia a dat vina pe gazonul de pe noul Oblemenco pentru accidentarea jucatorului sau. "Cred ca gazonul a determinat accidentarea lui Gardos, are o problema musculara".