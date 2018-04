Nervii lui Hagi au CEDAT la Craiova! A sarit un om din staff si a fost oprit de arbitru! FOTO

Gica Hagi a trait la intensitate maxima partida cu Craiova.

Hagi s-a enervat teribil in minutul 18 al partidei de pe Oblemenco, dupa accidentarea lui Tudor Baluta. "Regele" a fost nemultumit de faptul ca oamenii din staff-ul sau s-au miscat lent cu schimbarea, iar arbitrul a dictat reluarea partidei, intr-un moment in care echipa sa era in inferioritate. Hagi s-a repezit la un om din staff, insa a fost tinut de arbitrul de rezerva. Baluta a fost inlocuit de Tiberiu Capusa pana la urma.

Capturi: Telekom Sport