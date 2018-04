COSMAR pentru Gardos! A revenit in Romania sa isi relanseze cariera dupa 2 ani, dar s-a accidentat in gazonul de la Craiova! FOTO

Florin Gardos a iesit accidentat in minutul 28 al partidei cu Viitorul.

Dupa doi ani de chin in Anglia, Florin Gardos a revenit in Romania pentru a se repune pe picioare si a contribui la relansarea Craiovei in fotbalul mare din Romania. Chiar inainte de finalul sezonului, Gardos iese accidentat dupa doar jumatate de ora in partida cu Viitorul. Gardos s-a resimtit dupa ce a lovit o minge, fara sa fie atacat de un adversar. El a cerut imediat schimbarea, iar Mangia l-a trimis pe Kelic in locul sau. Gazonul de pe noul Oblemenco le pune in continuare probleme jucatorilor. Exista in continuare brazde, in ciuda vremii bune din ultima perioada.

Capturi: Telekom