Fiica lui MM Stoica va lucra la FCSB: "Vreau sa-i multumesc lui Gigi pentru asta!" Ce functie va ocupa

Fiica lui MM Stoica, Teodora, va lucra in cadrul FCSB.

Managerul sportiv al Stelei l-a convins pe Becali sa o angajeze pe fiica sa in cadrul departamentului de marketing de la FCSB. Ea a studiat pana acum la Barcelona, iar acum se muta din nou la Bucuresti. MM spune ca Teodora mai are si alte oferte, insa el spera ca fiica lui sa i se alature in club.

"Cu Gigi am vorbit si e de acord sa o aduc in cadrul departamentului de marketing. Sa vedem daca vine, mai are ceva oferte. Oricum vreau sa-i multumesc lui Gigi pentru asta.

E copilul meu, imi seamana 100%, e un copil ambitios si inteligent. Poate face cariera in orice domeniu in care va lucra. E foarte serioasa.

Cert e ca dupa 3 ani de zile in care a locuit departe de casa vine aici si, de ce nu?, am putea lucra impreuna. Ar fi senzational", a zis Mihai Stoica pentru Wowbiz.