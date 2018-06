Atacantul care venea PE JOS la FCSB a ajuns la alta echipa! Surpriza uriasa. Cu cine a semnat

Au inceput mutarile pe piata transferurilor din Liga 1!

Nou-promovata Dunarea Calarasi a facut primele doua achizitii inaintea noului sezon. Dunarea i-a luat pe atacantii Mihai Roman (Craiova) si Ndiaye Mediop (Ripensia). Primul a fost imprumutat in retur la ACS Poli Timisoara, dar nu a impresionat, desi venea cu un CV important in Banat. Mediop, 26 de ani, e golgeterul Ripensiei cu 19 goluri, la care se adauga si 5 pase decisive. Mediop a declarat in mai multe randuri ca ar vrea sa joace la FCSB si a negociat cu Viitorul, ACS Poli si Gaz Metan, insa a incheiat campionatul in B, la Ripensia. Atat Roman, cat si Mediop vor semna contracte pe 3 ani cu Dunarea Calarasi, anunta Gazeta Sporturilor.