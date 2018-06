Nici "patronul" nu-l mai salveaza! Anuntul facut de Vasile Geambazi despre viitorul lui Alibec la FCSB

Denis Alibec va pleca de la FCSB in aceasta vara. Gigi Becali nu-l mai vrea, iar "patronul" Geambazi spune si el ca atacantul "calca pe bec prea des si strica grupul".

Alibec nu mai are sanse sa fie pastrat de FCSB. Atacantul in schimbul caruia Becali visa sa ia cel putin 10 milioane de euro a cazut in dizgratie, dupa un sezon tumultuos, in care a marcat un singur gol in Liga I.

Vasile Geambazi, patronul din acte al FCSB, a vorbit si el despre situatia atacantului, spunand ca acesta "calca pe bec prea des".

"Trebuie analizat foarte atent, dar nu... Alibec nu cred ca mai ramane. Calca pe bec, calca pe bec prea des si strica grupul. El a venit din postura de salvator, din postura de marcator, face Alibec, drege Alibec, el e marele Alibec si, din pacate... Trebuie sa inteleaga ca este o meserie bazata pe rezultate. Nu e fotbalul amical, nu jucam la amatori", Vasile Geambazi citat de publicatia Fanatik.