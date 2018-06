Reghe, dupa ce FCSB a ratat titlul pentru al treilea an la rand: "Dica are presiune si pentru ca a venit dupa mine!" Cum ar fi rezolvat 'cazul Alibec': "Nu e OK ce a facut antrenorul!"

FCSB a ratat titlul pentru al treilea sezon consecutiv.

Laurentiu Reghecampf, antrenor care a castigat campionatul cu echipa in 2013 si 2014, spune ca Nicolae Dica resimte presiunea rezultatelor pe care el le-a obtinut cu FCSB, insa nu are motive sa se teama de el.



"Daca stati si urmariti toti antrenorii care au ajuns la Steaua dupa mine, cam toti au avut presiunea asta! Eu nu am niciun fel de probleme cu Dica, mai ales ca ne cunoastem foarte bine. Dica sa stea linistit, nu are de ce sa-i fie teama de mine. De un de zile, de cand el este acolo antrenor, eu nu am iesit niciodata sa vorbesc despre ce se intampla la Steaua. Cu toate ca as fi fost mai in masura decat Sumi sau decat alti antrenori care si-au dat cu parerea. Nu am facut acest lucru din respect pentru Dica, pentru Gigi si pentru oamenii care lucreaza acolo. Pentru ca stiu cat de dificil este, mai ales in momentele grele, sa faci fata presiunii de la Steaua", a declarat Laurentiu Reghecampf pentru GazetaSporturilor.

Reghecampf a vorbit si despre "cazul Alibec". Atacantul in varsta de 27 de ani a marcat un singur gol in sezonul trecut si a intrat in conflict cu antrenorul Nicolae Dica si a fost desemnat de Gigi Becali drept principalul vinovat pentru ratarea titlului. Reghecampf spune ca ar fi gestionat altfel relatia cu Alibec.

"Fiecare antrenor trebuie sa aiba un rol de psiholog. Si sa aiba rabdare. Alibec este un jucator de valoare, dar este capricios. Nu este deloc OK sa dai raspunsuri pentru jucatori la televizor. Discutiile astea trebuie sa fie intre patru, sase, opt ochi", a mai declarat Reghe.