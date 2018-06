ULTIMA ORA | Nemec i-a dat raspunsul lui Becali, dupa ce patronul FCSB a DUBLAT oferta

Becali a dublat oferta pentru Nemec, propunandu-i atacantului un salariu de 15.000 euro lunar, fata de 7.000, cat ii oferise initial.

Atacantul slovac Adam Nemec nu isi doreste sa mai revina in Romania! Impresarul sau, Karol Csonto, a anuntat ca incearca sa rezolve transferul la un alt club.

Agentul lui Nemec a vorbit pentru presa din Slovacia.

"Incercam sa-l satisfacem! A avut un sezon bun si acum este liber de contract, deci vom incerca sa-i indeplinim asteptarile. Am primit deja cateva oferte, in special de la Steaua, dar el nu vrea sa ramana in Romania in acest moment. Asa ca incercam sa rezolvam cu alte cluburi", a declarat Karol Csonto, citat de Sport.sk

Nemec isi doreste sa joace in Golf!

"Ar fi ideal sa mearga in fotbalul arab, dar regulile acolo sunt un pic limitate. Doar trei straini pot juca pentru o echipa si locurile sunt acum ocupate. Cele mai multe schimbari sunt in ianuarie. La fel si in China. In lumea araba, cinci sau sase cluburi au, de asemenea, o situatie financiara dificila. Dar lucrurile se schimba constant. Odata este mai bine in Arabia Saudita, alta data este mai bine in Emirate. Piata evolueaza in moduri diferite", a adaugat agentul.