Cele două echipe își dau întâlnire în etapa #14 din sezonul regulat al Superligii României. Partida dintre ”U” Cluj și FCSB va putea fi urmărită în format LIVE TEXT și pe Sport.ro și pe Facebook Sport.ro.

Laurențiu Reghecampf, impresionat de un fotbalist din Superliga: ”Face diferența!”

La conferința de presă premergătoare meciului, Laurențiu Reghecampf, antrenorul roș-albaștrilor, l-a lăudat pe veteranul ardelenilor, Alexandru Chipciu.

”Reghe” îl știe pe Chipciu de când o antrena pe FCSB. A spus acum despre el că poate face diferența și la 37 de ani și că dintotdeauna a fost un jucător serios.

”Alex a fost întotdeauna un jucător serios. A avut mereu grijă de el și de asta încă joacă la un nivel foarte mare. Este un jucător care face diferența, așa cum sunt și alți jucători din componența echipei”, a spus Reghecampf.

Cotat la 275.000 de euro de site-urile de specialitate, Chipciu e legitimat la ”U” Cluj din vara lui 2022. De atunci, a consemnat 178 de apariții în toate competițiile, și-a trecut în cont opt goluri și a oferit zece pase decisive.

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