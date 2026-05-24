În 38 de etape desfășurate din primul eșalon al Italiei, echipa ”nerazzurrilor” a bifat 27 de victorii și șase rezultate de egalitate, la care s-au adăugat cinci înfrângeri.

În actuala stagiune, formația dirijată de Cristian Chivu s-a impus și în Coppa Italia, care a fost în direct pe VOYO, după ce a învins-o în finala de pe ”Stadio Olimpico” pe Lazio cu 2-0.

Prima lovitură pe care o dă Chivu în fereastra de transferuri: ”Inter a activat clauza!”

Presa din ”Cizmă” a dezvăluit că Interul lui Chivu a activat clauza de răscumpărare din contractul lui Aleksandar Stankovic la Club Brugge pentru 23 de milioane de euro.

Sârbul, născut la Milano, a fost vândut în urmă cu un an la clubul belgian pentru 9,5 milioane de euro, moment în care site-urile de specialitate îl estimau la 11 milioane.

Acum, mijlocașul defensiv este cotat de Transfermarkt la 25 de milioane de euro

”Certitudine: Inter, așa cum s-a reiterat în ședința de marți dintre conducerea 'nerazzurrilor' și Chivu, îl va readuce cu siguranță acasă pe Aleksandar Stankovic, activând clauza de răscumpărare de 23 de milioane de euro”, a scris TuttoSport, citat de fcinter1908.it.

Stankovic nu a jucat niciun meci pentru prima echipă a lui Inter, dar a bifat evoluții solide pentru echipele de juniori, U20, U17 și 18. La Brugge, sârbul a consemnat 54 de meciuri, nouă goluri și cinci assist-uri.