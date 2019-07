Fenomenul "Doar Dinamo Bucuresti" si-a pus amprenta!"Asta m-a convins sa semnez"! Ce spune unul dintre fotbalistii transferati de Dinamo in aceasta vara

Gabriel Moura a spus ce l-a convins sa semneze cu Dinamo.

Fundasul dreapta transferat de Dinamo in aceasta vara, Gabriel Moura, povesteste ca mozaicul "Doar Dinamo Bucuresti" a fost unul dintre motivele principale care l-a determinat sa semneze cu "alb-rosii"

"Este un nou capitol al vietii mele. Am ales Dinamo fiindca este un nume mare in Romania, sper sa am posibilitatea de a ma ridica la nivelul istoriei. Chiar cred ca pot sa contribui la ascensiunea echipei, sa ne batem pentru titlu. Eu cred ca trebuie sa ne propunem sa fim numarul 1, sa luptam, sa ne focusam pe acest detaliu. Eu nu pot spune ca stiu toata istoria clubului, dar am inceput sa citesc si sa aflu, ma ajuta si fratele meu, care-mi trimite direct pe telefon articole si filmulete. Asa ca am aflat o chestie care mi s-a parut foarte tare, amuzanta, dar serioasa, oricum ceva formidabil.

Citeam despre rivalitatea cu Steaua sau cu FCSB si fratele meu mi-a trimis un articol cu poze despre un mozaic, coregrafie cum ii spuneti voi, facut de fanii dinamovisti la un meci de Champions League al adversarilor", a spus Moura, pentru Gazeta.

Moura: "A contat mult si prezenta antrenorului Neagoe"



Gabriel Moura spune ca a contat mult si faptul ca a fost numit in functia de antrenor Eugen Neagoe.

"Pana la chestia aia cu mozaicul, coregrafia, am avut o oferta si din Letonia. Sotia va naste la Braga, ea e portugheza, vom avea o fetita luna viitoare. A sosit oferta lui Dinamo, a contat mult si prezenta antrenorului Neagoe, cu care am lucrat la Sepsi, m-a dorit si am rezolvat foarte repede. A contat si istoria clubului, cu multi fani, o oportunitate pentru mine de a creste in cariera", a mai spus Moura.

Gabriel Moura (31 de ani) este un fundas dreapta brazilian si a evoluat ultima data pentru Sepsi Sf. Gheorghe, pentru care a jucat 35 de meciuri in sezonul trecut. A mai trecut prin cariera la Guarany, Mirandela, Penafiel, Gil Vicente si Anorthosis Famagusta.

Dinamo a facut 11 transferuri

Dinamo a schimbat jumatate de lot. Au plecat 10 jucatori, au venit 11:

Catalin Straton (Calarasi)

Alexandru Rauta (Voluntari)

Robert Moldoveanu(revenire imprumut, Petrolul)

Florin Bejan (Astra)

Andrei Sin (Poli Iasi)

Slavko Perovic (liber de contract)

Gabriel Moura (Sepsi)

Riccardo Piscitelli (liber)

Kevin Bru (liber de contract)

Armindo Rodrigues Mendes Furtado „Brito” (liber)

Filip Mrzljak (Astra Giurgiu).