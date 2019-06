NEW DINAMO a luat gol de la niste amatori din Gibraltar in al doilea amical al verii! Reactia lui Neagoe: "Nuuuu cred!"

Dinamo a jucat un meci amical.

Dinamo a jucat al doilea meci amical in cantonamentul din Marbella si a castigat cu 4-1. Adversarul de astazi, FC Bruno's Magpies, este o echipa nou infiintata in Gibraltar.

Dinamo a inceput bine meciul, iar in minutul 8 Nistor a ratat prima mare ocazie pentru "caini", trimitand un sut puternic de la marginea careului. In minutul 20, Montini a marcat pentru Dinamo dupa o gafa in apararea formatiei din Gibraltar. Cu doar cateva secunde inainte de pauza, Sorescu a marcat din pasa lui Sin si a stabilit scorul pauzei.

In repriza a doua, Dinamo a inceput in forta si in minutul 53 a dus scorul la 3-0 prin Andreas Mihaiu.

Minutul 69 al partidei a socat pe toata lumea. Dinamo a luat gol de la amatorii din Gibraltar si toata lumea a fost surprinsa, reusita celor de la FC Bruno's Magpies provocand o reactie de nervozitate, atat pentru Eugen Neagoe, cat si pentru jucatorii aflati pe banca de rezerve: "Nuuu cred!"

Dinamo a dus scorul la 4-1 in minutul 75 prin Slavko Perovic, dupa un sut puternic de la 16 metri, iar doua minute mai tarziu, acelasi Slavko Perovic a reusit "dubla". In minutul 86, Daniel Popa a marcat din penalty si a stabilit scorul final, 6-1 pentru Dinamo.

Pentru Eugen Neagoe a fost al doilea amical al verii, dupa ce in primul au trecut cu 2-0 de Linfield, campioana Irlandei de Nord.

Echipa de start a lui Dinamo

Straton - Moura, Klimavicius, Ciobotariu, Sin - Rauta, I. Filip, Nistor - Sorescu, Montini, Moldoveanu

Cum a aratat Dinamo dupa pauza

Piscitelli - Ciobotariu, Klimavicius, Grigore, Sin - Rauta, Nistor - Mihaiu, Lazar, Popa - Perovici