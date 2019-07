Dinamo face show pe piata transferurilor! A luat un roman de nationala si o vedeta de la rivala Steaua

Echipa masculina de handbal a lui Dinamo a castigat titlul in Liga Nationala in ultimii 4 ani.

Dinamo este campioana Romaniei la handbal masculin in ultimele 4 sezoane si va juca direct in grupele Ligii Campionilor (grupele valorice C/D), intr-o grupa cu Chekhovskie Medvedi (Rusia), Kadetten Schaffhausen (Elvetia), GOG Handbold (Danemarca), Wisla Plock (Polonia) si IFK Kristianstad (Suedia). In sezonul trecut, dinamovistii au ratat calificarea in optimile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce au pierdut la limita „dubla” cu Sporting Lisabona (31-32, 26-27).

In pauza de vara, „buldogii” au ramas fara Hugo Descat (francez, Montpellier), Andras Szasz (roman, Tatabanya), Ciprian Sandru (roman, Potaissa Turda) si Vitali Komogorov (rus, Tatabanya).

Pentru noul sezon, Dinamo s-a intarit cu Alexandru Asoltanei (29 ani), international roman, dublu campion cu Dinamo, care s-a intors ca sa acopere locul lasat descoperit de Descat, Mohamed Mamdouh Shebib (egiptean, Montepellier), Rome Hebo (angolez, Primeriro de Agosto), Raul Nantes (brazilian, Helvetia Anaitasuna) si Stefan Vujici (sarb, Steaua Bucuresti). Cele mai spectaculoase mutari sunt cele ale pivotului Shebib, international egiptean si castigator al Ligii Campionilor cu Montpellier, in 2018, si Nantes, international brazilian, locul 9 la ultima editie a Campionatului Mondial si campion la Jocurile Pan Americane (2015). De asemenea, venirea lui Vujici de la Steaua este o adevarata lovitura, el fiind unul dintre cei mai valorosi handbalisti din campionatul intern in ultimele doua sezoane. Tot de la Steaua, Dinamo incearca sa il aduca pe spaniolul cu cetatenie romana Javier Humet, iar de la CSM Bucuresti s-ar putea intoarce Allahkaram Esteki.

Noile transferuri se adauga unui lot deja valoros din care mai fac parte internationalii romani Nicusor Negru, Andrei Savenco si Razvan Gavriloaia, tunisienii Makrem Missaoui ("cel mai bun portar" la Cupa Africii 2018, cu evolutii senzationale in Liga Campionilor), Kamel Alouini si Amine Bannour ("cel mai bun inter dreapta" si "cel mai bun jucator strain" din Liga Nationala, in sezonul trecut), iranienii Saeid Heidarirad si Alireza Mousavi (campion cu Dinamo in ultimii 4 ani), croatul Ante Kuduz si bosniacul Muhamed Zulfici.

Nu se stie clar daca echipa va mai fi condusa si in acest sezon de Constantin Stefan (51 ani), urmand ca in perioada urmatoare sa se anunte fie numele noului tehnician, fie prelungirea contractului cu actualul antrenor. Dinamo va debuta in Liga Nationala cu HC Vaslui (et.1 / 29 august - 2 septembrie), CSM Bucuresti (et.2) si HC Dobrogea Sud Constanta (et.3), pentru ca pe marea rivala Steaua sa o intalneasca abia in etapa a 8-a.