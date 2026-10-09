"Va fi un meci dificil, pentru că Csikszereda a schimbat antrenorul. E dificil să prezicem modul în care vor aborda ei acest joc. Aşa că trebuie să fim pregătiţi de anumite lucruri pe care noul antrenor le-a schimbat. Dar în acelaşi timp trebuie să arătăm aceeaşi ambiţie pentru a aduce alte trei puncte în clasament.

Dacă ne uităm la clasament, va fi prima greşeală pe care o vom face în abordarea meciului cu Csikszereda. De aceea, nu trebuie să ne uităm la clasament înainte de acest joc, trebuie să ne uităm la noi şi la ce avem de făcut pe teren. Eu nu mă gândesc la scor, mă gândesc la puncte şi la cum trebuie să abordăm acest meci. Putem face două greşeli înaintea acestui meci. Prima este să ne uităm în clasament, aşa cum am spus, iar a doua să ne gândim deja la partida cu Getafe din Conference League. Deci sunt două greşeli pe care nu dorim să le facem", a explicat el.

Felipe Coelho, despre Adrian Rus: ”Nu se antrenează”

Tehnicianul portughez a subliniat că pentru formaţia sa urmează o perioadă grea în care va disputa 9 partide în 27 de zile.

"Urmează 9 meciuri în aproximativ 27-28 de zile, deci ne aşteaptă o perioadă deosebit de încărcată. Va fi o provocare pentru noi, însă asta înseamnă că toţi jucătorii vor juca.

Trebuie să luăm meci cu meci, va fi o călătorie lungă. Dar pentru mine în acest moment cel mai important joc este următorul. Acum nu mă interesează absolut deloc niciun alt meci", a spus antrenorul.

Accidentat la 23 august, în partida cu FC Voluntari din etapa a 6-a a Superligii, fundaşul Adrian Rus nu este încă apt de joc.

"Este imposibil să joace în următoarele meciuri. El este în acest moment sub tratament. Nu se antrenează, aşadar e imposibil să joace. Recuperarea lui merge foarte bine, dar este în continuare nevoie de timp pentru a reveni pe teren", a explicat Filipe Coelho.

Echipa de fotbal Universitatea Craiova întâlneşte formaţia FK Csikszereda, duminică, de la ora 18:00, pe Stadionul Municipal din Miercurea Ciuc, într-o partidă contând pentru etapa a 11-a a Superligii.