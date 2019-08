Planul B la FCSB! Cum arata VIITORUL FCSB, cu medie de varsta 22.7 ani, mai putin decat echipa lui Hagi! 5 debutanti cu Voluntari

FCSB foloseste o echipa experimentala contra Voluntariului, cu o medie de varsta foarte redusa. Echipa trimisa de Andronache pe teren la Pitesti are o medie de varsta mai mica decat a Viitorului lui Hagi.

FCSB a trecut la planul B! Cu gandul la meciul retur cu Mlada Boleslav, din preliminariile UEFA Europa League, Vergil Andronache, antrenorul interimar al formatiei ros-albastre, a decis sa trimita pe teren o formatie experimentala. 5 debutanti, dintre care 4 fara meciuri in Liga 1 au prins primul 11.

FCSB, medie de varsta 22.7 ani

FCSB ii va folosi in meciul cu Voluntari pe Ardelean (18 ani), Perianu (17 ani), Botezatu (19 ani) si Serban (19 ani).

Pe langa acestia, in poarta va fi Andrei Vlad, care, desi are o experienta mai mare in Liga 1, are doar 20 de ani.

Titular va fi si Andrei Marc (26 de ani). El este tot debutant la FCSB, dar acesta a evoluat in peste 100 de meciuri in Liga 1.

Viitorul a avut medie de varsta 22.9 ani

In 2018, Viitorul lui Gica Hagi a avut o medie de varsta de 22.9 ani la meciurile din Liga 1.

Prin comparatie, in Europa, doar Nordsjaelland (21.3 ani), Rudes (22.2 ani), Istra (22.7 ani), Groningen (22.8 ani) si Zilina (22.8 ani) au stat mai bine din acest punct de vedere.