"A fost ceva extraordinar!" Habibou a vorbit despre perioada petrecuta la FCSB! Ce a spus atacantul care a evoluat pentru ros-albastri in urma cu 12 ani

Habibou a vorbit despre perioada petrecuta la FCSB.

Fostul atacant al celor de la FCSB, Habib Habibou a semnat ieri un contract cu Poli Iasi pana in vara, cu optiune de prelungire in cazul in care acesta va confirma in tricoul trupei lui Mircea Rednic. Habibou a vorbit si-a adus aminte de perioada petrecuta la FCSB si despre atmosfera facuta de suporterii stelisti in Ghencea.

"Sunt fericit sa fiu aici si sa pot lucra din nou cu Mircea Rednic. Ma bucur ca revin in Romania, dupa perioada petrecuta la Bucuresti, la Steaua si ii multumesc ca m-a adus la Poli Iasi. Este o provocare pentru mine. Perioada petrecuta la Steaua a fost extraordinara, datorita suporterilor. Atmosfera in Ghencea era foarte frumoasa. Nu stiu foarte multe despre Politehnica Iasi, stiu doar ca este un oras frumos, unul didntre cele mai mari din Romania. Iasiul are o echipa buna, dar nu va fi deloc usor, pentru ca au venit mai multi jucatori noi, care au nevoie de timp pentru a se adapta. Lumea are asteptari mari de la noi, de la echipa", au fost primele cuvinte ale lui Habibou in tricoul celor de la Iasi.

Habibou a mai fost antrenat de Mircea Rednic in Belgia, la Gent, iar pentru ros-albastri a jucat in 2008.