BREAKING NEWS | FCSB l-a prezentat oficial pe Miron! Prima reactie a jucatorului dupa ce a semnat contractul

FCSB a mai adus un jucator.

FCSB l-a prezentat oficial pe Andrei Miron, care vine de la Botosani.

Fundasul va purta tricoul cu numarul 4 in echipa lui Bogdan Vintila si a inceput deja pregatirea alaturi de colegi.

”Sunt foarte fericit pentru ca am ajuns la FCSB. Imi doresc foarte mult sa ajut echipa la castigarea unui nou titlu, deoarece acest lucru este asteptat de toata lumea: conducere, jucatori si, mai ales, suporteri”, a fost prima reactie a lui Miron.

Andrei Miron (25 de ani) are 20 de aparitii pentru Botosani in acest sezon, reusind sa inscrie 2 goluri. Miron si-a inceput cariera la Otelul Galati in 2014.