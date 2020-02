"Borcea are mai multi copii decat FCSB suporteri!" :) Declaratia care ii va scoate din minti pe stelisti! Un fost ministru nu s-a putut abtine si i-a ironizat pe ros-albastri

Declaratia zilei la adresa celor de la FCSB.

Fostul ministru al Turismului, Dan Matei Agathon si prieten foarte bun cu Cristi Borcea, a lansat o declaratie care ii va scoate din minti pe sustinatorii ros-albastrilor. Acesta a vorbit despre o posibila intoarcere a lui Borcea alaturi de "caini", dar i-a lansat si pe rivalii de moarte ai acestora.

"Sunt prieten foarte bun cu Borcea si am suferit foarte mult pentru ceea ce i s-a intamplat. Nu cred ca mai vine la Dinamo. Stai cinci ani in inchisoare pentru Dinamo. Nu mai ai tu inima sa te intorci chiar daca inima lui a ramas acolo. Ii spuneam mereu lui Cristi ca sangele nostru este alb-rosu. Degeaba. Are o gramada de copii. Nici nu mai stiu cati copii are. Cred ca are mai multi copii decate FCSB, suporteri", a declarat Dan Matei Agathon la Prosport.