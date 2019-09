ULTIMA ORA | FCSB a reusit un transfer cu doar cateva ore inaintea meciului cu Academica! Prima reactie a jucatorului

FCSB a reusit un transfer cu doar cateva ore inaintea meciului cu Clinceni.

FCSB l-a luat pe tanarul Stefan Tarnovanu de la Poli Iasi. Portarul in varsta de doar 19 ani a semnat cu echipa lui Becali, insa va ramane la Iasi pana la finalul sezonului. FCSB a platit 200.000 de euro pentru Tarnovanu si va achita si 15% dintr-un eventual viitor transfer.

"Politehnica Iasi si FCSB au ajuns la o intelegere cu privire la transferul portarului Stefan Tarnovanu. Dat fiind faptul ca fereastra de transferuri este momentan inchisa, oficializarea tranzactiei va avea loc in perioada de iarna, Stefan urmand sa apere in continuare poarta Politehnicii pana la sfarsitul actualului sezon (vara lui 2020)", se arata intr-un comunicat postat pe site-ul oficial al moldovenilor.

"Sunt foarte fericit. Intr-o saptamana s-a intamplat imposibilul pentru mine. Am ajuns titular la Poli si am semnat cu echipa cu care tin de mic copil. De mic sunt stelist si sunt fericit ca am ajuns la aceasta echipa. Totul a fost foarte rapid, pe neasteptate. Nu simt nicio presiune. Daca la primul meci nu am avut emotii, nu voi avea nici la urmatoarele. Maine am meci cu Sepsi, trebuie sa apar bine pentru a ramane in poarta. Si tot asa. Este un pas foarte mare pentru mine, care ma ambitioneaza. Balgradean este un portar foarte bun, dar daca voi juca foarte bine la Poli Iasi, sper sa ajung sa joc si la FCSB. Le tin pumnii viitorilor mei colegi si sa castige titlul in acest an, iar la anul sa pot juca in cupele europene. Ma bucur ca se vor plati cu banii pe mine salariile jucatorilor pe luna trecuta", a declarat Tarnovanu pentru ProSport.