Probleme la FCSB? Situatia dificila prin care trece echipa lui Gigi Becali! "Cand voiau un jucator, nu conta suma"

Gabi Balint a vorbit despre transferurile de la FCSB.

Inainte de incetarea campionatului, Gigi Becali anuntase o campanie de transferuri extrem de spectaculoasa, insa multe dintre ele nu s-au materializat. Patronul FCSB a reusit sa aduca la echipa un singur jucator, pe Florentin Matei.

Mutarea lui Andrei Cristea de la Poli Iasi a picat, iar atacantul de 34 de ani a ajuns la o contracandidata la titlu, Universitatea Craiova. Gabi Balint a comentat situatia mai putin obisnuita in care se afla vicecampioana Romaniei.

"Se intampla ceva la FCSB, pentru ca, in momentul in care isi doreau un jucator, nu conta suma. Vad ca acum, in ultimul timp, nu mai merge", a spus Gabi Balint pentru DigiSport.

Balint a vorbit si despre transferul surprinzator al lui Cristea la echipa din Banie: "Pentru Cristea e important transferul, se poate impune. Ce inseamna, la 34 de ani, sa mai beneficiezi de o oportunitate. Koljic va fi greu de inlocuit, dar poate gasi si alte solutii, sa joace cu doua varfuri si cu Mitrita in spatele lor. E un jucator bun", a concluzionat fostul international.

In schimb, directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica, este de parere ca echipa nu mai are nevoie de vreun jucator. MM Stoica a vorbit la plecarea in cantonamentul din Spania despre campania de achizitii a formatiei ros-albastre.

"Eu cred ca avem jucatori polivalenti si versatili si nu cred ca la momentul acesta mai avem nevoie de vreun jucator. Daca va mai aparea vreun fotbalist de mare valoare, care sa ne convinga ca isi poate face simtita prezenta si ca poate sa ajunga titular la Steaua, atunci se schimba datele problemei. Dar acum stam bine", a spus Mihai Stoica.