Într-o intervenție telefonică la "Ora Exactă în Sport", Gigi Becali a confirmat interesul vicecampioanei României pentru jucătorul celor de la Ludogorets și a dezvăluit ce s-a întâmplat în acest caz.

"M-a întrebat MM Stoica despre el, eu am spus 'da', știa că mi-a plăcut dintotdeauna, am zis da. După aia nu i-a mai răspuns la telefon lui MM, nu știu, nu a mai răspuns la telefon. Eu voiam să îl iau mai mult ca să joace atacant, un număr 9. Putea și Cordea să aibă dublură, că el acum nu are dublură", a declarat patronul de la FCSB la PRO ARENA.

Dorin Rotariu își dorește să joace în străinătate

Directorul sportiv de la Ludogorets a declarat că jucătorul de 26 de ani își dorește să evolueze în continuare în străinătate și că nu a existat vreo ofertă concretă din țară.

"Nu știu de unde a apărut. Nu e nimic adevărat. Într-adevăr, Dorin o să meargă mai mult ca sigur împrumut la o echipă din străinătate, pentru un an. Suntem aproape să ne înțelegem. Dorin a renunțat la niște bani să joace în străinătate și să nu se întoarcă în România.

În momentul de față nu e făcută nicio ofertă oficială de la un club din România. Cu mine nu a vorbit de la FCSB. El și-ar dori să continue în străinătate. E un jucător care dacă va fi sănătos va fi util și echipei naționale. Din păcate, la noi lotul era făcut, antrenorul și-a creionat o echipă. A ajuns târziu în perioada de pregătire, nu a prins toată pregătirea, a avut COVID, ceilalți au jucat foarte bine și era foarte greu să se impună. De asta am hotărât în iarnă că e mai bine să-l lăsam altundeva, să prindă mai multe minute", a declarat Cosmin Moți la PRO ARENA.

500.000 de euro este cota de piață a lui Dorin Rotariu potrivit transfermarkt